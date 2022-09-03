После затишья, которое было вызвано началом военной операции на Украине и добровольном моратории на развлекательные программы, жизнь на отечественном ТВ возвращается в привычное русло. Медленно, но верно в эфир выходят уже любимые зрителями программы или премьеры. Находящийся в авангарде смелых экспериментов и новых веяний канал НТВ решил сразу пойти с козырей — 3 сентября в вечернем эфире мы увидим «Шоу Аватар», которое по замыслу его создателей должно повторить успех легендарной «Маски».

Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн на презентации проекта обещал, что зрители увидят в программе всеми любимых героев мультфильмов и кинематографа, а также фантастических пришельцев из других галактик. Звезды отечественного шоу-бизнеса дадут персонажам свои голоса, эмоции, мимику и движения. Задача жюри — угадать, кто выступает под ликом аватара. Для создания аватаров участников в новой передаче будут использованы современные технологии: виртуальная реальность и захват движения (motion capture), которая активно применяется в кинопроизводстве. Например, Голлум из «Властелина Колец» создавался подобным образом.

Участники «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Участники «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Участники «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Участники «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Участники «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

В жюри вошли блогер Ида Галич, певец Сергей Лазарев, певец Марк Тишман и комик Тимур Батрутдинов. Последние двое принимали участие в «Маске», в качестве участников. Пятый членом жюри стала Аида Гарифуллина, суперзвезда оперной сцены. Уже с первой программы дамы постарались удивить зрителей и сидящих рядом мужчин своими образами. Судя по всему, популярная блогерша собирается затмить своими образами Регину Тодороренко, которая удивляла всех необычными луками во всех трёх сезонах «Маски».

Члены жюри «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Члены жюри «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Члены жюри «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Члены жюри «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. Члены жюри «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

Естественно, как и в «Маске» в новом проекте будут соблюдать полную конфиденциальность: участники не будут знать имен друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съёмок. В конце каждого выпуска один из восьми засекреченных героев будет уходить, а на его место приходить новый. Ведущим «Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров.