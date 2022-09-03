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Футуристический наряд Иды Галич и смелое декольте Аиды Гарифуллиной: фото первого выпуска «Шоу Аватар»

После затишья, которое было вызвано началом военной операции на Украине и добровольном моратории на развлекательные программы, жизнь на отечественном ТВ возвращается в привычное русло. Медленно, но верно в эфир выходят уже любимые зрителями программы или премьеры. Находящийся в авангарде смелых экспериментов и новых веяний канал НТВ решил сразу пойти с козырей — 3 сентября в вечернем эфире мы увидим «Шоу Аватар», которое по замыслу его создателей должно повторить успех легендарной «Маски».

Члены жюри "Шоу Аватар".
Члены жюри "Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн на презентации проекта обещал, что зрители увидят в программе всеми любимых героев мультфильмов и кинематографа, а также фантастических пришельцев из других галактик. Звезды отечественного шоу-бизнеса дадут персонажам свои голоса, эмоции, мимику и движения. Задача жюри — угадать, кто выступает под ликом аватара. Для создания аватаров участников в новой передаче будут использованы современные технологии: виртуальная реальность и захват движения (motion capture), которая активно применяется в кинопроизводстве. Например, Голлум из «Властелина Колец» создавался подобным образом.

Участники &quot;Шоу Аватар&quot;.
Участники «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Участники &quot;Шоу Аватар&quot;.
Участники «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Участники &quot;Шоу Аватар&quot;.
Участники «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Участники &quot;Шоу Аватар&quot;.
Участники «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Участники &quot;Шоу Аватар&quot;.
Участники «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.

В жюри вошли блогер Ида Галич, певец Сергей Лазарев, певец Марк Тишман и комик Тимур Батрутдинов. Последние двое принимали участие в «Маске», в качестве участников. Пятый членом жюри стала Аида Гарифуллина, суперзвезда оперной сцены. Уже с первой программы дамы постарались удивить зрителей и сидящих рядом мужчин своими образами. Судя по всему, популярная блогерша собирается затмить своими образами Регину Тодороренко, которая удивляла всех необычными луками во всех трёх сезонах «Маски».

Члены жюри &quot;Шоу Аватар&quot;.
Члены жюри «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Члены жюри &quot;Шоу Аватар&quot;.
Члены жюри «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Члены жюри &quot;Шоу Аватар&quot;.
Члены жюри «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Члены жюри &quot;Шоу Аватар&quot;.
Члены жюри «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Члены жюри &quot;Шоу Аватар&quot;.
Члены жюри «Шоу Аватар».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Естественно, как и в «Маске» в новом проекте будут соблюдать полную конфиденциальность: участники не будут знать имен друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съёмок. В конце каждого выпуска один из восьми засекреченных героев будет уходить, а на его место приходить новый. Ведущим «Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров.

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