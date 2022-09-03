Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн на презентации проекта обещал, что зрители увидят в программе всеми любимых героев мультфильмов и кинематографа, а также фантастических пришельцев из других галактик. Звезды отечественного шоу-бизнеса дадут персонажам свои голоса, эмоции, мимику и движения. Задача жюри — угадать, кто выступает под ликом аватара. Для создания аватаров участников в новой передаче будут использованы современные технологии: виртуальная реальность и захват движения (motion capture), которая активно применяется в кинопроизводстве. Например, Голлум из «Властелина Колец» создавался подобным образом.
В жюри вошли блогер Ида Галич, певец Сергей Лазарев, певец Марк Тишман и комик Тимур Батрутдинов. Последние двое принимали участие в «Маске», в качестве участников. Пятый членом жюри стала Аида Гарифуллина, суперзвезда оперной сцены. Уже с первой программы дамы постарались удивить зрителей и сидящих рядом мужчин своими образами. Судя по всему, популярная блогерша собирается затмить своими образами Регину Тодороренко, которая удивляла всех необычными луками во всех трёх сезонах «Маски».
Естественно, как и в «Маске» в новом проекте будут соблюдать полную конфиденциальность: участники не будут знать имен друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съёмок. В конце каждого выпуска один из восьми засекреченных героев будет уходить, а на его место приходить новый. Ведущим «Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров.