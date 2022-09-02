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Родная сестра Жанны Фриске продолжает пиариться на её имени

С тех пор, как семь лет назад Жанна Фриске покинула этот мир, почитатели её таланта и просто обыватели продолжают следить за жизнью её менее талантливых в творчестве, но умелых в самопиаре родственников. То отец певицы устроит очередную перепалку с Дмитрием Шепелевым, то сестра экс-солистки «Блестящих» напомнит о себе В эту субботу она станет гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Наталья Фриске.
Наталья Фриске.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Наталья и Жанна были очень близки, несмотря на двенадцатилетнюю разницу в возрасте. Жанна на правах старшей опекала Наталью и во всём её поддерживала. Однако саму себя сберечь не смогла: в 2015 году Жанны не стало. У неё остался маленький сын, видеться с которым родне певицы не даёт Дмитрий Шепелев, отец мальчика.

Наталья Фриске.
Наталья Фриске.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Личная жизнь самой Натальи тоже складывалась не всегда ладно. Она несколько раз была замужем, но мамой стала только недавно и сейчас купается в счастье материнства. Наталья привела маленькую дочку, которую назвала Луна, в студию, и девочка очаровала всю съёмочную группу. Создать настоящую крепкую семью с отцом Луны у Натальи не получилось. Они разошлись, но молодая мама намерена сделать всё, чтобы её дочка росла счастливой и не чувствовала дефицита любви.

В студии «Секрета на миллион» Наталья поделится очень личными подробностями своей биографии, а также расскажет, к кому, кроме Шепелева, Жанна Фриске была неравнодушна. Наталья вспомнит, что сестра рассказывала ей о своём избраннике, расскажет, почему она выбрала именно этого мужчину и что помешало им стать счастливой семьёй.

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