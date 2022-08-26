На рубеже веков не было на свете представителя тогда ещё сильного пола, который бы не облизывался при виде актрисы Дениз Ричардс. Красотка с шикарными бровями и очаровательной улыбкой поразила всех своим обаянием в фантастическом боевике «Звёздный десант». Было это — страшно вспомнить — в 1997 году! Впрочем, даже спустя четверть века актриса выглядит всё так же сногсшибательно, в чём с недавних пор могут убедиться подписчики популярного сайта Onlyfans.

Режиссёр «Звёздного десанта» Пол Верховен («Основной инстинкт», «"Шоугёлз») всегда знал толк в красотках — недаром сразу после роли пилота звёздного корабля Кармен Ибанез молодая звёздочка появилась в триллере «Дикости», а ещё через год стала девушкой Бонда в боевике «И целого мира мало».

Кадр из фильма «Дикость» ( другое название — «Дикие штучки»). Скриншот фильма.

К сожалению, судьба-злодейка свела её с дебоширом и пьяницей Чарли Шином, от которого она родила дочь, а потом долго с ним разводилась и боролась за дочь Сэм. В кино она тоже снималась, но выпала из обоймы востребованных актрис и больших успехов не добилась.

И вдруг, её имя снова в заголовках новостей! Дело в том, что её красавица-дочка, пару лет назад ставшая героиней обложки французского Vogue, зарегистрировалась на популярном сайте Onlyfans, чтобы продавать там откровенный контент. Естественно, Чарли Шин осудил свою наследницу, а вот Ричардс отнеслась к этому спокойно. Более того, чтобы поддержать Сэм, 51-летняя Дениз вслед за дочерью зарегистрировалась на той же платформе, сообщив об этом в соцсетях.

Экс-жена Чарли Шина зарегистрировалась на OnlyFans вслед за дочерью. Instagram/dangershewrote ( запрещённая в России соцсеть).

А чтобы дебют состоялся максимально эффектным, Дениз сделала эффектную фотосессию «а-ля Дикость» (кто не помнит их жаркую сцену с Нив Кэмпбелл?). Партнёршу дамочка выбрала тоже что надо — Абеллу Дэнджер, порноактрису с украинскими корнями, которую пять лет назад признали «Лучшей старлеткой» премии AVN Awards (аналог «Оскара» в индустрии фильмов для взрослых). После такой горячей публикации число её подписчиков резко возросло. Интересно, а что на это сказала 18-летняя Сэм, которая пошла в папочку и отличается буйным нравом? Так мамочка может и затмить дочурку…

Отметим, что аккаунт секс-символа 2000-х на OnlyFans уже верифицирован. В профиле указано, что доступ к контенту звезды обойдётся подписчикам в 25 долларов в месяц или 67 долларов за трёхмесячный пакет.