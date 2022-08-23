В эфире «России 1» 29 августа анонсирована долгожданная премьера исторического сериала «Елизавета», сообщает пресс-служба канала. Самое удивительное, что в телеэфире она потеснит Владимира Соловьёва с его ток-шоу. Видимо, руководство ВГТРК приняло решение вернуть сериалы в вечерний прайм-тайм, как это ранее сделал Первый канал, и зрителей второй кнопки в новом сезоне будут «развлекать» не только разговорами о политике.

Сорванная премьера

Премьера масштабного проекта «Елизавета» была запланирована ещё на 9 марта, но события на Украине вынудили телевизионщиков с ВГТРК изменить сетку вещания и отдать вечерний прайм-тайм под политические ток-шоу.

«Вечер с Владимиром Соловьёвым. Скриншот программы.

Надежда на скорый показ телефильма ещё долго теплилась у сотрудников канала, поскольку редакции телегидов почти два месяца получали от них программу, в которой вслед за «Вестями» стояла «Елизавета», вот только вместо неё зрителям всё равно показывали «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Анонсы по-прежнему обещали скорую встречу с «Елизаветой», но точных дат уже не называлось.

На экране начало XVIII века — эпоха авантюр и безудержных страстей: интриги , погони , дуэли и балы , красавицы в роскошных платьях и храбрые офицеры Преображенского полка. Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В итоге сериал стал флагманом новой летней кампании «Смотрии летом» (smotrim.ru/letom) медиаплатформы ВГТРК. Зрители, которые привыкли смотреть новые фильмы онлайн, получили возможность увидеть историческую драму в Сети. Теперь и широкий круг зрителей получит возможность увидеть многострадальную премьеру. Правда, если не случится какого-то форс-мажора.

Тайна завещания Петра Первого

Историко-приключенческая сага — новая глава из грандиозного цикла «История любви. История России». Ранее вышедшие фильмы показали зрителям и правление Ивана Грозного («София», «Грозный»), и Смутное время («Годунов»), и золотой век Екатерины. Теперь зрителей ждёт захватывающая история любви и испытаний будущей императрицы Елизаветы, юной дочери Петра Первого.

Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Картина откроет самую волнующую страницу жизни императрицы. После смерти Петра Первого 16-летняя Елизавета попадает в вихрь дворцовых интриг и даже собственная мать, Екатерина I готова сразиться с ней за престол. «То ли борьба, то ли непонятно что происходит между ней и матерью. Очень сложные отношения — от полного разрыва и непонимания, и вообще нежелания общения до такой внутренней потребности признания. Елизавета была дерзкая, с таким стальным характеров, который не проявлялся сразу, но там стержень ого-го какой», — говорит исполнительница роли Екатерины I Агриппина Стеклова.

Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Черты её лица были прекрасны и милы…»

На главную роль Елизаветы — обаятельной озорницы, беспечной кокетки и большой модницы — было более 50 претенденток, пробовались даже европейские актрисы. Но в итоге всех опередила Юлия Хлынина, звезда фильмов «Дуэлянт» и «Купи меня». Чаще она играет своих современниц, поэтому для неё это был вызов, с которым она блестяще справилась.

Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«В образе 16-летней принцессы Юлия смотрелась убедительнее и органичнее всех. Причём, по своему характеру она тоже очень озорная, хулиганка, иногда пацанка, как и её героиня. Работать с ней было легко, потому что Юля одержима своей профессией, очень быстро все схватывает, внимательно слушает и слышит, ничего не забывает», — восхищается актрисой режиссёр Дмитрий Иосифов («Екатерина. Взлёт», «Екатерина. Самозванцы»).

Приключенческая cказка для взрослых

Кадр из сериала «Елизавета». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«У нас не было задачи скрупулёзно соблюсти историческую достоверность. Наш фильм — это достаточно вольная фантазия на тему, такая приключенческая сказка для взрослых, которая, тем не менее, основана на исторических фактах. Но мы зачастую придумывали обстоятельства, при которых могло происходить то или иное реальное событие. Приключенческий жанр давал нам свободу, вольность и лёгкость изложения. В сценарии присутствует изрядная доля юмора, конечно, есть драматичные сцены, а к финалу пружина интриги максимально сжимается», — говорит соавтор сценария и режиссёр Дмитрий Иосифов.