Мы ждали этого момента долгих два года — на экраны выходит «Дом дракона», приквел легендарной «Игры престолов». Даже если бы все российские телеканалы и стриминг-платформы презентовали на неделе с 22 августа свои самые престижные проекты, звание «Самого ожидаемого» всё равно получил бы проект HBO, премьера которого состоится на «Амедиатеке». Сложно даже представить, какими усилий это проект легально попал в Россию в условиях жесточайших санкций. Ещё одной интригующей премьерой недели, кроме «Дома дракона», представляется проект KION — «Жизнь по вызову», который имел рабочее название «Рынок шкур».

«Дом дракона» ( 18+, «Амедиатека», «Кинопоиск»)

Звёздный состав, масштабные сражения и, разумеется, драконы — всё это обещают создатели нового проекта HBO «Дом дракона», легальная премьера в России которого состоится на «Амедиатеке».

Постер сериала «Дом дракона». www.kinopoisk.ru

В основу сценария легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении Таргариенов в Вестеросе — события перенесут нас на 200 лет до падения династии и начала событий в «Игре престолов». Основной причиной гражданской войны стала излишне бурная личная жизнь короля Визериса I. Король был дважды женат, и ещё при его жизни весь двор поделился на две противоборствующие фракции. Одна сторона, так называемые «чёрные», поддерживала принцессу Рейениру, единственную дочку короля от первого брака, а вторая партия, «зелёные», отстаивала права новой жены Визериса, королевы Алисенты Хайтауэр, оперативно родившей супругу трёх здоровых наследников мужского пола.

Доступен на «Амедиатеке», «Кинопоиске» и других онлайн-кинотеатрах.

«Второе зрение 2» ( 16+, ТВ-3)

Детектив. Спустя пять лет после премьеры первой части на экраны возвращается история о незрячем следователе Дмитрии Ефремове, который после случившегося с ним несчастья не только находит в себе силы вернуться к работе, но и открывает новые удивительные способности, уточняет пресс-служба телеканала. Первый сезон показывали на Первом канале, а продолжение можно будет увидеть на ТВ-3.

Кадр сериала «Второе зрение 2». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

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Во втором сезоне герой Павла Трубинера продолжает ловить убийцно теперь — в паре с новой напарницейкапитаном Ритой Черешневой в исполнении Натальи Земцовой. Практически «на глазах» главного героя убивают его бывшую любовь Ксюшу. Преступника берут по горячим следамно Ефремов не верит в его виновность. Продолжая раскрывать на пару с Ритой текущие делаЕфремов в свободное время ищет настоящего убийцу. Для этого ему приходится сблизиться с эффектной и опасной женщиной — Аллой. Запутанные отношения приводят героя к кризису по всем статьям: он вызывает ярость смертельно опасных враговтерпит предательство ив конце концовоказывается по ту сторону закона.

пн-чт, ТВ-3, 19.30

«Бедный олигарх» ( 16+, ТНТ)

Комедия. Очень современный сериал об олигархе, который волею случая оказывается узником в своём лондонском особняке, вынужден решать бытовые проблемы и изменить привычные взгляды на обычные вещи. В главных ролях — Владимир Сычёв и Максим Лагашкин.

Кадр из сериала «Бедный олигарх». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В одно утро роскошная жизнь Виктора оказывается под санкциями. Счета заблокированы, имущество арестовано, а консультанты не отвечают на звонки. Единственным человеком рядом и верным помощником оказывается его камердинер Адам. Героям приходится доставать еду, пока дом окружен журналистами, зарабатывать на жизнь любыми способами и даже таксовать на «Феррари»…

пн-чт, ТНТ, 20.00

«Рикошет» ( 16+, НТВ)

Боевик. Накануне показа продолжения, которым НТВ, очевидно, откроет новый телесезон, канал повторяет один из самых хитовых сериалов. В главной роли — Александр Устюгов.

Кадр сериала «Рикошет». Пресс-служба телеканала НТВ.

История о «последнем герое» лихих 90-х. 20 лет назад Артёма Волкова официально похоронили. «Воскреснуть» героя заставляет гибель родителей в автомобильной аварии. Мужчина приезжает на родину с новым лицом, новыми документами и новым именем — теперь его зовут Денис. Но герой сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем, ведь это единственный шанс сделать в своей жизни что-то важное.

ср-пт, НТВ, 21.40

«Золотая орда» ( 16+, Первый канал)

Действие картины происходит в Древней Руси в конце XIII-го века. Великий князь Ярослав (Алексндр Устюгов) мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистное иго, но его врагами на этом пути становятся родной брат — опальный князь Борис (Артур Иванов) и старший сын Владимир (Владимир Веревочкин).

Кадр из сериала «Золотая Орда». Пресс-служба Первого канала.

Жену Бориса Устинью (Юлия Пересильд) требует отдать ему посланник Золотой Орды, и Борис соглашается, надеясь таким образом обеспечить себе княжество. Взамен Ярославу приносят в подарок от Великого хана юную Наргиз. Пленившись своим «подарком», князь оказывается перед нелёгким выбором: любовь или борьба за освобождение страны.

пн-чт, Первый канал, 21.45

«Жизнь по вызову» ( 18+, онлайн-кинотеатр KION)

Эротическая драма. Сюжет закручивается вокруг рынка эскорт-услуг. Александра Шмидта (Павел Прилучный), хозяина элитного эскорт-агентства, называют Мэджик, он и его команда способны выполнить практически любое желание клиента. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких.

Кадр сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Главный страх Мэджика — о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один. Агентство Мэджика на вершине успеха. Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по прозвищу Рыбак и секретаря Галины Михайловны — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота…

Чтобы сделать сериал правдивым, команда проекта взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии. В ленте снялись Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычёв, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Никита Кологривый, Михаил Горевой, Анна Чурина.

С 25 августа в онлайн-кинотеатре KION.

«На страже пляжа» ( 16+, Premier)

Ироничный детектив. Главный герой Денис Дубов — бывший эксперт-криминалист, потерявший работу из-за романа с женой генерала. Теперь он чистильщик и занимается уборкой мест преступлений. Зачищая очередную квартиру, Дубов понимает, что стал участником преступной схемы: его руками пытаются в прямом смысле замести чьи-то следы.

Постер сериала «На страже пляжа». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

Осознав, что живым из этой игры выйти сложно, Денис ставит условие следствию: он даст показания против преступников в обмен на участие в программе защиты свидетелей. Получив новые документы, мужчина переезжает в приморский город и тут же становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не быть раскрытым, а главное — не попасть в тюрьму, герой решает провести самостоятельное расследование и доказать свою невиновность.

С 25 августа в онлайн-кинотеатре Premiere.