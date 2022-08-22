«Дом дракона» (18+, «Амедиатека», «Кинопоиск»)
Звёздный состав, масштабные сражения и, разумеется, драконы — всё это обещают создатели нового проекта HBO «Дом дракона», легальная премьера в России которого состоится на «Амедиатеке».
В основу сценария легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении Таргариенов в Вестеросе — события перенесут нас на 200 лет до падения династии и начала событий в «Игре престолов». Основной причиной гражданской войны стала излишне бурная личная жизнь короля Визериса I. Король был дважды женат, и ещё при его жизни весь двор поделился на две противоборствующие фракции. Одна сторона, так называемые «чёрные», поддерживала принцессу Рейениру, единственную дочку короля от первого брака, а вторая партия, «зелёные», отстаивала права новой жены Визериса, королевы Алисенты Хайтауэр, оперативно родившей супругу трёх здоровых наследников мужского пола.
Доступен на «Амедиатеке», «Кинопоиске» и других онлайн-кинотеатрах.
«Второе зрение 2» (16+, ТВ-3)
Детектив. Спустя пять лет после премьеры первой части на экраны возвращается история о незрячем следователе Дмитрии Ефремове, который после случившегося с ним несчастья не только находит в себе силы вернуться к работе, но и открывает новые удивительные способности, уточняет пресс-служба телеканала. Первый сезон показывали на Первом канале, а продолжение можно будет увидеть на ТВ-3.
Во втором сезоне герой Павла Трубинера продолжает ловить убийц, но теперь — в паре с новой напарницей, капитаном Ритой Черешневой в исполнении Натальи Земцовой. Практически «на глазах» главного героя убивают его бывшую любовь Ксюшу. Преступника берут по горячим следам, но Ефремов не верит в его виновность. Продолжая раскрывать на пару с Ритой текущие дела, Ефремов в свободное время ищет настоящего убийцу. Для этого ему приходится сблизиться с эффектной и опасной женщиной — Аллой. Запутанные отношения приводят героя к кризису по всем статьям: он вызывает ярость смертельно опасных врагов, терпит предательство и, в конце концов, оказывается по ту сторону закона.
пн-чт, ТВ-3, 19.30
«Бедный олигарх» (16+, ТНТ)
Комедия. Очень современный сериал об олигархе, который волею случая оказывается узником в своём лондонском особняке, вынужден решать бытовые проблемы и изменить привычные взгляды на обычные вещи. В главных ролях — Владимир Сычёв и Максим Лагашкин.
В одно утро роскошная жизнь Виктора оказывается под санкциями. Счета заблокированы, имущество арестовано, а консультанты не отвечают на звонки. Единственным человеком рядом и верным помощником оказывается его камердинер Адам. Героям приходится доставать еду, пока дом окружен журналистами, зарабатывать на жизнь любыми способами и даже таксовать на «Феррари»…
пн-чт, ТНТ, 20.00
«Рикошет» (16+, НТВ)
Боевик. Накануне показа продолжения, которым НТВ, очевидно, откроет новый телесезон, канал повторяет один из самых хитовых сериалов. В главной роли — Александр Устюгов.
История о «последнем герое» лихих 90-х. 20 лет назад Артёма Волкова официально похоронили. «Воскреснуть» героя заставляет гибель родителей в автомобильной аварии. Мужчина приезжает на родину с новым лицом, новыми документами и новым именем — теперь его зовут Денис. Но герой сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем, ведь это единственный шанс сделать в своей жизни что-то важное.
ср-пт, НТВ, 21.40
«Золотая орда» (16+, Первый канал)
Действие картины происходит в Древней Руси в конце XIII-го века. Великий князь Ярослав (Алексндр Устюгов) мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистное иго, но его врагами на этом пути становятся родной брат — опальный князь Борис (Артур Иванов) и старший сын Владимир (Владимир Веревочкин).
Жену Бориса Устинью (Юлия Пересильд) требует отдать ему посланник Золотой Орды, и Борис соглашается, надеясь таким образом обеспечить себе княжество. Взамен Ярославу приносят в подарок от Великого хана юную Наргиз. Пленившись своим «подарком», князь оказывается перед нелёгким выбором: любовь или борьба за освобождение страны.
пн-чт, Первый канал, 21.45
«Жизнь по вызову» (18+, онлайн-кинотеатр KION)
Эротическая драма. Сюжет закручивается вокруг рынка эскорт-услуг. Александра Шмидта (Павел Прилучный), хозяина элитного эскорт-агентства, называют Мэджик, он и его команда способны выполнить практически любое желание клиента. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких.
Главный страх Мэджика — о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один. Агентство Мэджика на вершине успеха. Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по прозвищу Рыбак и секретаря Галины Михайловны — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота…
Чтобы сделать сериал правдивым, команда проекта взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии. В ленте снялись Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычёв, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Никита Кологривый, Михаил Горевой, Анна Чурина.
С 25 августа в онлайн-кинотеатре KION.
«На страже пляжа» (16+, Premier)
Ироничный детектив. Главный герой Денис Дубов — бывший эксперт-криминалист, потерявший работу из-за романа с женой генерала. Теперь он чистильщик и занимается уборкой мест преступлений. Зачищая очередную квартиру, Дубов понимает, что стал участником преступной схемы: его руками пытаются в прямом смысле замести чьи-то следы.
Осознав, что живым из этой игры выйти сложно, Денис ставит условие следствию: он даст показания против преступников в обмен на участие в программе защиты свидетелей. Получив новые документы, мужчина переезжает в приморский город и тут же становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не быть раскрытым, а главное — не попасть в тюрьму, герой решает провести самостоятельное расследование и доказать свою невиновность.
С 25 августа в онлайн-кинотеатре Premiere.