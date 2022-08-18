С тех пор как обсуждение военной спецоперации на Украине вытеснило из телеэфира развлекательные передачи, прошло уже полгода. Лето почти все телеканалы провели в режиме повторов, но есть надежда, что уставшие от политических дебатов зрители всё-таки получат возможность снова увидеть любимые передачи и даже новые проекты.

Константин Ивлев превратился в «Адского шефа»

На «Пятнице!» стартовало новое шоу «Адский шеф». Судя по всему, оно придёт на смену «Адской кухне». Передача представляет собой экстремальное кулинарное реалити-шоу, в котором Константин Ивлев выйдет за пределы комфортноустроенной

кухни.

«Адский шеф». Пресс-служба телеканала «Пятница!».

Вместе с 25 поварами он отправится на необитаемый остров. Тот, кто лучше всех справится с готовкой в экстремальных условиях (антураж съёмочной площадки напоминает «Киборга» и «Безумного Макса»), попадёт в кулинарную Академию шефа и продолжит борьбу за звание лучшего повара страны, который получит крупный денежный приз.

Константин Ивлев:

«Ждите от проекта ярких эмоций, интересных жизненных поворотов и, конечно же, вкусных блюд! Даже те, кто уже являются шефами, делают на нашей программе шаг назад, чтобы после сделать два шага вперёд, запастись знанием, умением и стрессоустойчивостью».

ср ,"Пятница!", 19.00

Кстати, с 22 августа в эфире «Пятницы!» начался показ и новых выпусков проекта «Битва шефов». В рамках проекта Константин Ивлев и Ренат Агзамов попробуют найти главного кулинарного таланта России и обойтись без понажовщины.

«Решала» спасёт личные данные

В эфир телеканала «ЧЕ!» вернулся «Решала». В новых выпусках Влад Чижов расскажет телезрителям, как уберечь свои личные данные от рук аферистов. Мы легко делимся конфиденциальной информацией на сайтах, форумах и в приложениях, но совсем не задумываемся о том, кто может воспользоваться этими знаниями. Зато мошенники времени зря не теряют. Количество их атак растёт на фоне массовых утечек клиентских баз.

«Решала». Пресс-служба телеканала «ЧЕ!».

В новом сезоне Чижов вернёт квартиру молодожёнам, чья откровенность на форумах по ремонту чуть не стоила им жилья; спасёт нескольких матерей от вложений маткапитала в сомнительный бизнес; раскроет негодяев, торгующих информацией о якобы договорных матчах; а ещё выведет на чистую воду криптомошенников, которые похищают деньги через виртуальные кошельки.

пн-пт, ЧЕ!, 21.00

«Заступницы» не дадут в обиду

Вернулся в телеэфир и социальный реалити-проект «Заступницы», в котором адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина помогают людям решать сложные проблемы. В центре сюжетов: незаконное увольнение, тяжёлые разводы, уклонение от алиментов, споры о наследстве и опекунстве. Телеведущие показывает, что из любой, даже самой сложной, ситуации есть выход. Найти решение поможет знание законов и своих прав.

«Заступницы». Пресс-служба телеканала «ЧЕ!».

Проект помогает людям и за пределами эфира. Юристы, правозащитники и адвокаты из команды «Заступниц» каждый день бесплатно консультируют людей по юридическим вопросам на официальной страничке реалити «ВКонтакте».

пн-чт, ЧЕ!, 22.00

«Россиия 1» вдохновит на «Большие перемены»

Ведущие программы-переделки — Ольга Миндель и Евгений Рыбов — помогут семьям преобразить квадратные метры и сделать жизнь уютной и радостной! Вместе с мастерами они найдут самые простые решения самых сложных задач: преобразят спальни, детские, гостиные, кардинально обновят интерьер, удивят необычным дизайном, а также вдохнут новую жизнь в старые, но дорогие сердцу вещи. Но и это ещё не всё!

Даже тех , кто считает ремонт стихийным бедствием , программа «Большие перемены» может вдохновить на первый шаг к радостным переменам! Пресс-служба телеканала «Россия-1».

Зрителей ждёт масса полезной информации. Как сэкономить деньги во время ремонта? Как выбрать стройматериалы и оценить их качество? Как в маленькой квартире выделить личное пространство для супругов, если в семье двое детей? Как правильно организовать зону обитания собак и кошек? Куда лучше поставить фикус? На все вопросы программа «Большие перемены» даст ясные и доступные ответы, которые пригодятся каждому телезрителю.

вс, Россия 1, 11.30