В первый уикэнд сентября в эфире главных федеральных каналов состоятся премьеры новых сезонов популярных вокальных шоу. Первый канал выведет на сцену исполнителей старшего поколения, на НТВ свой талант продемонстрируют дети, оставшиеся без попечения родителей, а на «России» выступят просто яркие и талантливые исполнители.

Самым большим подарком для зрителей станет возвращение в эфир канала «Россия 1» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!"(12+). Сергей Лазарев и целая сотня жюри вновь соберутся на 12-метровой стене, чтобы услышать и оценить ярких и самобытных исполнителей. В новом сезоне появятся два полуфинала, которые дадут возможность участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить свои позиции в финале.

Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Шоу «"Ну-ка , все вместе!». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

По традиции, в каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашёнными суперзвёздами. Телезрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Алсу, Дмитрия Маликова, Кристины Орбакайте, Олега Газманова, Любови Успенской, Алексея Воробьёва, Burito и группы Artik&Asti.

пт, Россия 1, 21.30

Наставники шоу «Голос». Пресс-служба Первого канала.

В новом сезоне «Голос 60+» (12+) конкурировать между собой будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий — скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, крановщица. Будет даже житель Барнаула! Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Лариса Гузеева сменит своего старого знакомого Дмитрия Нагиева в роли ведущего.

вс, Первый канала, 19.05

Алексей Воробьёв и Игорь Крутой — члены жюри шоу «Ты супер!». Пресс-служба телеканала НТВ.

В шестом сезоне «Ты супер! Дети» (6+) на сцену выйдут 50 ребят из России, Беларуси, Казахстана и Луганской Народной Республики, чтобы продемонстрировать всему миру свой талант и доказать, что, несмотря на трудности, с которыми они столкнулись в раннем детстве, продолжают идти к своей мечте. А помогать, поддерживать, давать советы и делиться опытом с юными дарованиями будет уже слаженная команда жюри: Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьёв и Ирина Дубцова.

вс, НТВ, 20.10