Дачная аптечка: какие лекарства надо всегда иметь под рукой

Многие проводят лето на даче. Но если люди, страдающие какими-либо заболеваниями, знают, что из лекарств с собой прихватить, то считающие себя таковыми вовсе не задумываются об этом. Между тем организм, лишённый привычного образа жизни, вполне может взбунтоваться. Поэтому ещё до выезда за город надо составить подобающую случаю мобильную аптечку.

Эх, путь-дорожка!

Во время дальнего переезда вас, не говоря уже о вашем ребёнке, может элементарно укачать. Возьмите с собой в дорогу конфеты "Взлётные". Если леденцов под рукой не оказалось, спасти от тошноты может обычный валидол.

Всех путешественников может подстерегать и другая напасть: на сквозняке в салоне автомобиля в два счёта можно застудить поясницу и, самое обидное, не исключена возможность подхватить летнюю простуду. От радикулита положите в свою аптечку разогревающие мази со змеиным ядом, финалгон, мази - индометациновую или диклофенак. На случай простуды запаситесь градусником, жаропонижающими и обезболивающими средствами, каплями для носа. Вместо таблеток от кашля лучше воспользоваться народными средствами: пить чай с малиной или горячее молоко с мёдом на ночь.

О, чёрен я!

Редкий дачник откажет себе в удовольствии уработаться на грядках до негритянского загара на спине - такова традиция. Поэтому непременно положите в свою аптечку средство от солнечных ожогов. От другой загородной напасти - комаров - прихватите с собой средство, отпугивающее кровососущих насекомых. Чтобы места укусов не болели и не чесались, можно смазать их обезболивающим средством.

Сердце, тебе не хочется покоя

В ходе посадочно-прополочных кампаний дачники, как правило, работают на износ. Немудрено, что у многих из них обостряются хронические болезни. По наблюдению врачей, на даче чаще всего происходят приступы острой сердечной недостаточности, гипертонические кризы и инсульты. На случай, если ваше сердце даст о себе знать, положите в свою аптечку валидол и нитроглицерин. Если, надеясь на богатырское здоровье, этими лекарствами вы легкомысленно не запаслись, справиться с болью в области сердца помогут обезболивающие препараты (но-шпа, седальгин и баралгин). Они подойдут и от зубной боли. В качестве успокаивающих средств, а также лёгких снотворных нужно иметь в аптечке настойку валерьянки или пустырника.

Ах, как кружится голова!

От интенсивной работы под палящим солнцем артериальное давление может подскочить даже у здорового человека. Симптомы этой напасти - головокружение, сердцебиение, мушки перед глазами. На этот случай положите в свою аптечку любые успокаивающие средства. Если гипертония донимает вас постоянно, с собой на дачу непременно нужно взять тонометр и препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Работы на огороде. freepik.com/Freepik

Голова обвязана, кровь на рукаве

Работа для горожан-дилетантов порой чревата различными травмами - ссадинами, порезами и прочими неприятностями. А уж если вы взяли с собой на дачу ребёнка, без разбитых в кровь коленок вам не обойтись. Положите в вашу аптечку йод (для детей лучше иметь зелёнку), перекись водорода или марганцовку (для промывания обширных ран), антибактериальный пластырь, стерильный бинт, вату, одноразовые гигиенические салфетки. Для травм посерьёзнее пригодится эластичный жгут для остановки кровотечения.

Торнадо в животе

На даче, вдали от родимого дома, человек волей-неволей переходит на непривычные продукты питания. А значит, расстройство желудочно-кишечного тракта почти обеспечено. Поэтому нужно иметь в аптечке средства для нормализации пищеварения (фестал, мезимфорте), а также лекарства от диареи.

Карету мне, карету!

На случай ЧП, когда без неотложки или хотя бы помощи профессионального врача не обойтись, выясните в ближайшем населённом пункте, каким образом местные жители вызывают карету скорой помощи, где находится ближайшая больница. Наведите справки, кто из ваших соседей по участку имеет медицинское образование, и сведите знакомство с этим полезным человеком.