26 охотниц за толстыми кошельками вступят в борьбу за сердца богача и бедняка

Сегодня, 23 мая, на телеканале "Пятница!" стартует новый сезон романтического эксперимента "Мистер Х". В новом сезоне будет в два раза больше загадок и тайн, ведь теперь Мистеров Х будет двое. Один из них богач, другой - бедняк. Кто есть кто девушки не будут знать до конца проекта. Что победит в финале, когда откроется правда - любовь или деньги?

Оба Мистера Х - учителя по профессии. Но один из них добился финансового успеха и руководит прибыльным бизнесом, а второй только мечтает об этом. Бороться за них будут 26 девушек от 21 года до 35 лет, разных профессий: актриса, криптоброкер, психолог, юрист, кондитер, ритейл-менеджер, художница, инструктор по йоге и другие. Шесть недель они будут ходить на свидания с Мистерами Х, не зная их материального статуса.

Телешоу "Мистер Х. Богач-бедняк". Пресс-служба телеканала "Пятница!". Телешоу "Мистер Х. Богач-бедняк". Пресс-служба телеканала "Пятница!". Телешоу "Мистер Х. Богач-бедняк". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Перед каждым свиданием главные герои будут подкидывать монетку и решать, кто из них пойдет в образе бедняка, а кто в образе богача. Кого-то ждёт прогулка по деревне и жареная картошка на ужин, а кого-то - поездка на кабриолете и ужин при свечах на роскошной винодельне. Помимо свиданий девушки будут проходить проверки на стрессоустойчивость, ревность, склонность к пагубным привычкам и скандалам на ровном месте. Сможет ли кто-то из них построить отношения с Мистерами Х? И получится ли их сохранить, когда откроется правда? Ведущим проекта стал Роман Каграманов.

Первый сезона романтического эксперимента "Мистер Х" вышел на "Пятнице!" в прошлом году. В нём 30 девушек боролись за сердце криптомиллионера, не зная, что на самом деле он простой мойщик остановок. О тайне псевдомиллионера Игоря Саванца девушки узнали только в конце проекта. Одна из участниц Алина Артыкова, которой удалось построить с Игорем отношения, несмотря на его признание решила остаться с ним. На данный момент пара рассталась.