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Дмитрий Ульянов выследит «невидимого врага» в новом сезоне остросюжетной драмы «Чужая стая»

НТВ — территория суровых и отважных мужчин. Криминальные триллеры на «ура» принимаются зрителями канала. В понедельник, 30 января, их ждёт новый подарок — сезон сериала «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым в главной роли, который получио подзаголовок «Невидимый враг».

Сериал "Чужая стая. Невидимый враг".
Сериал "Чужая стая. Невидимый враг".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В центре сюжета — оперуполномоченный полиции Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов), которого из-за сложного характера переводят в другой город, где ему удаётся влиться в коллектив отдела уголовного розыска подполковника Рубцова.

«Нащупать характер моего героя, понять его мотивацию, было самым сложным для меня. Потому что сама история написана ярко и интересно, плюс неожиданный финал. Шатров — довольно типичный герой: он появляется на новом месте и начинает действовать. Моей задачей было найти в нём что-то человеческое», — говорит Дмитрий Ульянов.

Сериал &quot;Чужая стая. Невидимый враг&quot;.
Сериал «Чужая стая. Невидимый враг».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Чужая стая. Невидимый враг&quot;.
Сериал «Чужая стая. Невидимый враг».
Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом сезоне Шатров возвращается на службу после тяжелого ранения, но жизнь его не становится проще. В отделе пополнение — Игорь Бодрич — хваткий и опытный опер из Москвы. Новичок вызывает подозрения у коллег, они считают, что он как-то связан с криминальным миром, потому что не имеет авторитетов и сорит большими деньгами.

Сериал &quot;Чужая стая. Невидимый враг&quot;.
Сериал «Чужая стая. Невидимый враг».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Ещё в городе появляется некто, запускающий передел в криминальном мире. На вора в законе Грека (Малхаз Абуладзе) совершается покушение. Разборки между владельцами двух конкурирующих сетей доставки, наезд автомобиля на отдыхающих на Дне города, серийный маньяк, охотящийся на девушек в парках… С каждым новым преступлением Шатрову и его команде становится понятно, что все эти разрозненные события на самом деле звенья одной цепи.

Сериал &quot;Чужая стая. Невидимый враг&quot;.
Сериал «Чужая стая. Невидимый враг».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Чужая стая. Невидимый враг&quot;.
Сериал «Чужая стая. Невидимый враг».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Продолжится в новом сезоне и любовная линия Шатрова. На него положит глаз соседка — бизнесвумен Лариса. Параллельно опер познакомится с психотерапевтом Софьей и начнёт посещать её сеансы. Так неожиданно образуется треугольник…

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