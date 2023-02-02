В субботу, 4 февраля, гостями нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут дети звёзд отечественного шоу-бизнеса. Дочь певицы Славы, внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, дочь Юлии Началовой и сын Дмитрия Губерниева вспомнят, в какой атмосфере прошло их детство, признаются, на что они обижались, и расскажут о тайнах своих знаменитых семей.

Повзрослевшие дети звёзд решатся на откровенный разговор о своих знаменитых родителях. Это только со стороны может показаться, что ребёнок медийной личности рождается с золотой ложкой во рту, на самом же деле это большое заблуждение.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Так, внучка Лидии-Федосеевой Шукшиной расскажет, как мама шокировала её, признавшись, что ребёнка она не планировала. Анне 34 года, она давно уже взрослый человек, серьёзно занимается бодибилдингом и не выглядит ранимой, однако страшное признание знаменитой мамы до сих пор причиняет ей боль.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Много боли в детстве испытал и сын Дмитрия Губерниева Михаил. Родители мальчика развелись, и ребёнок, как это часто случается, долго обижался на отца. К счастью, спортивному комментатору удалось наладить с сыном отношения, и сейчас они прекрасно общаются.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Особенно нелегко пришлось дочери Юлии Началовой: в 2019 году Вера внезапно осталась без мамы, которая ушла слишком рано. Вере до сих пор больно об этом говорить, и время, как признаётся сама девушка, не лечит такие страшные раны.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

А вот в жизни старшей дочери певицы Славы вот-вот наступит самый удивительный период: через два месяца Александра впервые станет мамой! Прямо в студии «Секрета на миллион» девушка узнает, кого ждёт — мальчика или девочку — и осчастливит свою знаменитую маму и всю семью.