В субботу, 21 января, гостями нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Супруги расскажут как сохранили друг к другу самые нежные чувства и успевают ли нянчить внуков.

Валерия и Иосиф стали мужем и женой в 2004 году, и тогда многим казалось, что этот брак ненадолго. Свадьба была очень красивой, а невеста, вся в белом, совершенно очаровательной, но в искренность чувств певицы и продюсера многие не верили. И зря: время расставило всё по своим местам и показало, что дело было не в пиаре, а в любви.

«Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

К браку и Валерия, и Иосиф подошли уже взрослыми состоявшимися людьми, у которых подрастали дети: трое у Иосифа и трое у Валерии. Конфликты с подрастающим поколением были неизбежны — взгляды на воспитание у супругов разнились, поэтому в новоиспечённой семье бушевали итальянские страсти. Впрочем, дети давно выросли и подарили своим терпеливым родителям внуков. Валерия и Иосиф обожают проводить с малышами время и рассказывают о том, как они растут, с большой нежностью.

«Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Нежны супруги и друг к другу. Со временем их любовь становится только крепче, и это заметно даже со стороны. Когда Иосиф серьёзно заболел, он посоветовал Валерии не выходить замуж официально, чтобы её не обобрали. Рассказывая об этом, певица не смогла сдержать слёз, ведь даже в такой непростой момент Иосиф думал не о себе, а о жене и грозящей ей опасности.

Но о чём, если не о личных отношениях, эмоциональных ссорах и непременных примирениях, молчит знаменитая пара? Что они скрывают так тщательно?