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Ведущая телешоу «ДНК» Анна Казючиц решилась сдать тест и раскрыть секрет на миллион

В субботу, 21 января, гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Анна Казючиц. Актриса и телеведущая расскажет о том, почему не торопилась выходить замуж, как стала пасынку второй мамой, а также впервые в жизни согласится сделать тест ДНК, чтобы узнать о себе всю правду.

Анна Казючиц- участница шоу "Секрет на миллион".
Анна Казючиц- участница шоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Анну Казючиц зрители привыкли видеть в амплуа роковых красавиц, которым никого не жаль. Однако в реальной жизни Анна — человек заботливый и искренний. В раннем детстве девочка потеряла отца — его унесла страшная болезнь — и хорошо помнит, как мама делала всё, чтобы Аня и её младшая сестра ни в чём не нуждались.

Анна Казючиц- участница шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Анна Казючиц- участница шоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Прошло много лет, и самой Анне пришлось помогать ребёнку, который остался сиротой. Её пасынок, сын режиссёра Егора Грамматикова, остался без мамы, и Анна постаралась согреть мальчика своим теплом и окружить заботой. Хотя поначалу Анна и не думала, что их с Егором отношения зайдут так далеко. Грамматиков старше избранницы на 17 лет, однако это обстоятельство не помешало влюблённым.

Анна Казючиц- участница шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Анна Казючиц- участница шоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Долгое время Анна не планировала выходить замуж. И дело вовсе не в капризах или эгоизме. У актрисы были на то веские причины, которые она откровенно озвучила Лере Кудрявцевой. Поэтому к замужеству Анна отнеслась со всей серьёзностью.

Анна Казючиц- участница шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Анна Казючиц- участница шоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Не менее серьёзно она отнеслась и к генетической экспертизе, которую решила сделать впервые в жизни. Актриса ведёт ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ, но и представить не могла, что однажды окажется на месте героев своей программы.

Анна Казючиц- участница шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Анна Казючиц- участница шоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Однако тест ДНК не последнее испытание для актрисы. В эфире «Секрета на миллион» Анна решится на очень смелый шаг и ответит на вопрос, который стоит один миллион рублей. Актриса, молчавшая долгие 30 лет, отважится быть откровенной до конца, чего бы ей это ни стоило.

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