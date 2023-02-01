Противостояние профессионалов индустрии и блогеров назревало уже давно, но прорвалось оно тогда, когда ждали меньше всего. Причём, в поколенческий конфликт вступили не мужчины, а дамы…

В апреле 2021 года в YouTube-шоу «Музыкалити» случилась словесная перепалка между народной артисткой России Ларисой Долиной и TikTok-блогером-миллионником Валей Карнавал. «Ну, извините! Я шесть лет не училась!» — заявила девушка после того, как Лариса Александровна буквально в пух и прах разнесла её неудачную попытку повторить распевку «для первокурсников». «Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Ноты, понятно, это круто, и всё правильно нужно петь, но если человек хочет петь?» — дерзила Валя в ответ на гневные выпады своего старшего оппонента.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

На протяжении всего шоу Долина неоднократно порывалась покинуть студию, а в финале призвала Валюё вплотную заняться музыкальным образованием и поступить в подходящее для этого профессиональное учреждение. Валя попросила маститую артистку быть менее строгой к молодому поколению, но понимания не нашла.

После этого выпуска «Музыкалити» шоу-бизнес разделился на два лагеря. Большинство звёзд встали на сторону Долиной, заявив, что Карнавал стоило как минимум поучиться элементарному уважению старших. Но нашлись и те, кто заступился за Валю, а её фанаты и вовсе пошли ва-банк и затравили Ларису в соцсетях.

Но Долина осталась при своём мнении и выпустила песню «Мураши по коже», в которой «прошлась» по оппонентке. В песне есть строчка: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика».

Братание Ларисы Долиной и Вали Карнавал в эфире Первого канала. Пресс-служба Первого канала.

Почти два года спустя в подкасте «Неформат» на Первом канале произойдёт встреча двух популярных артисток. Лариса Долина и Валя Карнавал вместе споют «Погоду в доме» и новую версию «Психушки», исполнят совместный танец для соцсетей и придут к разрешению спора.

«Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столь негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории», — разоткровенчилась Валя.

Братание Ларисы Долиной и Вали Карнавал в эфире Первого канала. Пресс-служба Первого канала.

Долина осталась верна себе: «Значит, мы квиты. А тогда не было никакой ссоры, был просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения».