Душевные фильмы и сериалы про настоящую дружбу

Дружба бывает разной - зародившейся в детстве и юности, родительской, женской, мужской, между человеком и животным. А секрет фильмов о дружбе заключается в том, что они, по сути, выполняют главную дружескую функцию - поддерживают в трудные времена, приободряют и дают понять, что вы не одни. К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил подборку фильмов и сериалов о дружбе, которые напомнят вам о ценностях этого прекрасного явления.

"О чём говорят мужчины"

"О чём говорят мужчины". kinopoisk.ru

Пожалуй, самая известная российская комедия о настоящей мужской дружбе, которая выросла из одноименного спектакля "Квартета И" и уже насчитывает множество частей. Лёша, Саша, Камиль и Слава знают друг друга много лет, а значит, все секреты у них общие - как и приключения, в которые они постоянно ввязываются. Эти поездки наполнены разговорами о самом важном в их жизни - работе, деньгах, футболе, и, конечно, женщинах.

"Белль и Себастьян. Новое поколение"

"Белль и Себастьян. Новое поколение". kinopoisk.ru

Книги французской писательницы Сесиль Обри о большой белой собаке Белль и мальчике Себастьяне были экранизированы много раз, и все фильмы про их приключения понравятся и детям, и взрослым - это добрые и поучительные истории, напоминающие о ценностях дружбы. Не так давно на экраны вышла новая серия, действие в которой развивается уже в XXI веке. Но в ней Себастьяну вс` так же 10 лет, и он проводит каникулы в горной деревне у бабушки, скучая по школе. Но скука уходит, когда в жизни Себастьяна появляется собака Белль, с которой плохо обращался её хозяин. Мальчик становится её главным защитником.

"Бэби-тур"

Сериал "Бэби-тур". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Женская дружба существует - сегодня в этом уже никто не сомневается. И героини актрис Анастасии Поповой, Лины Миримской, Анны Котовой и Марии Осиповой это доказывают, ввязываясь вместе в авантюру, которая может круто изменить их жизни. Они живут в посёлке Ливни и решают полететь рожать в заграницу, чтобы вслед за ребёнком получить гражданство. Между ними нет и следа соперничества, которое ещё совсем недавно было обязательным элементом российских сериалов про женщин; они поддерживают и подбадривают друг друга.

"Маленькие женщины"

"Маленькие женщины". kinopoisk.ru

Сегодня весь мир говорит о Грете Гервиг, режиссёре фильма "Барби", который задал тренд на розовый цвет этим летом. Грета практически все свои фильмы посвящает дружбе, но особенно хочется отметить экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Это кино о дружбе в женской семье. Сёстры - героини Сирши Ронан, Флоренс Пью, Эммы Уотсон и Элайзы Сканлен - совершенно непохожи друг на друга и в чём-то даже конкурируют, но они по-настоящему любят и поддерживают друг друга, а мама, которую сыграла Лора Дёрн, поощряет их удивительное сестринство.

"Вика-Ураган"

Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ещё один новый российский сериал рассказывает о "союзе ненужных людей": девушке Вике, которая не так давно освободилась из колонии, куда попала в результате нелепой случайности, её особенном сыне Грише, подруге Орловой и одинокой пенсионерке, приютившей их. При этом "Вика-Ураган" - комедия с острым и жизненным юмором. Внутри этого странного квартета случается всякое, но в том, что они дружны и нужны друг другу, сомневаться не приходится. И Вика, как человек с обостренным чувством справедливости, делает всё для того, чтобы её друзьям было хорошо.

"Миа и белый лев"

"Миа и белый лев". kinopoisk.ru

Фильм французского режиссёра Жиля де Мэтра - трогательная история девочки Мии, жизнь которой сильно изменилась после переезда вместе с родителями на ферму в Южную Африке. Здесь ей, городской девочке, поначалу приходится непросто и порой одиноко, но однажды Миа знакомится с белым львенком по имени Чарли. Он и становится её первым настоящим другом в дикой саванне. Но над судьбой Чарли нависает опасность: отец Мии хочет отдать львёнка охотникам за трофеями. Миа не может этого допустить, поэтому вместе с Чарли она сбегает с фермы и отправляется в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в безопасный заповедник Тимбавати.