Родительский день: учимся завоёвывать расположение отца своей девушки на примерах из фильмов и сериалов

Никогда нельзя достаточно подготовиться к двум вещам: концу света и знакомству с отцом своей потенциальной невесты. Впрочем, у двух этих драматических мероприятий есть нечто общее. Режиссёры и сценаристы об этом знают и вовсю эксплуатируют тему взаимоотношений отцов и их будущих зятьев. У некоторых героев есть чему поучиться. Берём на заметку их опыт!

Найдите повод провести побольше времени вместе ("Открывай, полиция!")

Никто в том числе и отец девушки, от которой вы без ума, не узнает о ваших лучших качествах, пока вы не проведёте достаточно времени вместе. Да, даже если он - странноватый мужик с ружьём, который встает в 5 утра, чтобы поохотиться на медведя, а вы не держали в руках ничего тяжелее телефона, придётся искать точки соприкосновения! Например, в новом сериале "Открывай, полиция!", который сегодня, 10 июля, стартует на канале ТНТ, весь сюжет строится на борьбе таких вот противоположностей и их партнерстве.

Сериал "Открывай, полиция!". kinopoisk.ru

Главный герой Андрей (Денис Парамонов) всегда недолюбливал стражей порядка и относился к ним с нескрываемым сарказмом. Но вот незадача: отец невесты (Иван Охлобыстин) оказался подполковником МВД. Их первая встреча приводит к непредсказуемым последствиям: срывается свадьба. Чтобы исправить ситуацию и наладить отношения с будущим родственником, парень устраивается стажёром в органы правопорядка. Потенциальным зятю и тестю теперь приходится вместе ловить преступников и искать общий язык. Мы не призываем вас менять работу вслед за персонажем, но подумайте: может, стоит попробовать разделить какие-то хобби её папы? Да, и утренние прогулки по лесу, как минимум, полезны для здоровья!

Вложитесь в семейный бизнес ("Почему он?")

Счастье за деньги не купишь, но они сильно облегчают жизнь. Не так ли?! Впрочем, персонажу Джеймса Франко в комедии "Почему он?", чудаковатому миллионеру Лэрду по началу не помогали ни крупные суммы на счетах, ни группа Kiss на пороге родительского дома невесты, ни даже татуировка с портретом семьи невесты.

Кадр из фильма "Почему он?". kinopoisk.ru

Молодой человек категорически не нравился отцу любимой девушки. Ситуация изменилась только тогда, когда Лэрд взялся помочь семейному предприятию и начал делать вместе с тестем успешный бизнес.

Очевидно, что далеко не все обладают ресурсами киношного богача, но добровольная и бескорыстная помощь родственникам в важном для них деле - один из действенных способов выстроить контакт.

Воспользуйтесь "помощью зала" ("Безумная свадьба")

Иногда выстроить отношения с новыми родственниками помогают... уже имеющиеся. Хотя, не будем скрывать: объединение семей - дело сложное, а порой и не благодарное. В силу разного бэкграунда и представлений о прекрасном, может появиться не новая ячейка общества, а смертельные враги. Впрочем, попытаться стоит, ведь и вражду от дружбы порой разделяет всего шаг.

Кадр из фильма "Безумная свадьба". kinopoisk.ru

В уморительной комедии "Безумная свадьба" главные герои - добропорядочные французские буржуа выдали трёх дочерей замуж за иностранцев - китайца, еврея и араба. Ну, а четвёртая тоже приводит домой избранника - темнокожего выходца из Кот-д'Ивуара. Родители немного в шоке, но оказывается, что и отец жениха не одобряет грядущий союз.

Любовь, конечно, в этом фильме в итоге стирает любые границы на карте и расовые вопросы, но до этого двум папашам предстоит вместе выпить, обсудить наболевшее и вместе оказаться за решеткой. Мы, ни в коем случае не рекомендуем нарушать действующее законодательство, но подумаете - может, иногда стоит свести свою родню с родней невесты и отойти в сторону? Весьма вероятно, что семьи найдут общий язык, а вы вместе с ними.

Просто поговорите по душам ("Эта дурацкая любовь")

Любому человеку нужен друг, перед которым можно выговориться и получить ценный совет. Почему бы не стать таковым для потенциального тестя?!

Кадр из фильма "Эта дурацкая любовь". kinopoisk.ru

Главный герой романтической комедии "Эта дурацкая любовь" Кол Уивер (Стив Карелл) расстался с женой из-за её измены. Внезапно у него появляется приятель - обаятельный ловелас Джейкоб (Райан Гослинг). Благодаря советам друга Кол перестает хандрить и начинает новую жизнь. В этой жизни он больше не боится делать и говорить то, что хочется. На него теперь обращают внимание женщины, и даже с бывшей супругой персонаж наконец-то обсуждает всё наболевшее. Правда, Кол не догадывался, что Джейкоб не только раздавал ценные советы, но и ухаживал за его дочерью. И, хотя это открытие его поначалу неприятно удивило, в итоге принимает потенциального зятя. Во-первых, он уже знает о нем всё, а во-вторых, привязался к нему, как к близкому другу.

Просто смиритесь со странностями новых родственников ("Знакомство с родителями", дилогия "Знакомство с Факерами")

Главное, о чем стоит помнить, выстраивая отношения с родителями возлюбленной - вы не в состоянии их переделать. Да, иногда нам встречаются люди со странностями, из-за чего с ними максимально сложно найти общий язык. Тогда остаётся только быть вежливым и стараться не попадаться под горячую руку.

Кадр из фильма "Знакомство с Факерами". kinopoisk.ru

Просто помните, что Грегу Факеру (Бэн Стиллер) потребовались три фильма, вагон и маленькая тележка унижений, несколько проверок на детекторе лжи и укол "сыворотки правды", чтобы заслужить доверие тестя - отставного сотрудника ЦРУ Джека (Роберт Де Ниро). Так что иногда самое верное решение: не пытаться завоевать расположение новых родственников и просто... отпустить ситуацию!