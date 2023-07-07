И вновь продолжается бой: чего ждать от второго сезона вампирского "Пищеблока"

Любители пощекотать себе нервы, будьте готовы! Завтра, 8 июля, всех ожидает острый приступ советской ностальгии - на онлайн-кинотетаре "Кинопоиск" начинается показ второго сезона мистического сериала "Пищеблок". Новый сезон сериала о вампирах с красными галстуками отходит от книжного оригинала Алексея Иванова и рассказывает оригинальную историю.

Жанр подростковой страшилки никогда не утратит популярности. Логично, что снятый по одноименному роману Алексея Иванова сериал стал в 2021 году громким хитом. Впервые в нашей истории с тёмными силами встречаются советские пионеры. Нетривиальная сюжетная основа получилась не только стильной, ностальгической, остроумной, но и по-настоящему жутковатой.

Первый сезон рассказывал о кровавых событиях в пионерском лагере "Буревестник", случившихся в олимпийском 1980 году. Во время летней смены дети один за другим начали превращаться в вампиров, и разбираться, кто за этим стоит, пришлось мальчику Валерке в исполнении Петра Натарова и его вожатому Игорю, его сыграл Даниил Вершинин. Действие второго сезона происходит спустя три года.

Осень 1983-го, новый учебный год. Красное знамя на линейке несёт Валерка Лагунов - отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из "Буревестника": старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

Сериал "Пищеблок 2". kinopoisk.ru

Самостоятельный сценарий продолжения написал Сергей Калужанов ("Мажор 2"), а в режиссёрском кресле - Эдуард Бордуков ("Коробка", "На острие") , заменивший постановщика первого сезона Святослава Подгаевского. К актёрскому составу из первой части присоединились Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Ксения Трейстер и Александра Ревенко, сообщает пресс-служба платформы.