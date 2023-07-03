3 июля
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О чём новый сериал "Пазл" и кто в нём играет

Сегодня, 3 июля, в эфире НТВ состоится премьера детектива "Пазл". В центре сюжета - история о капитане полиции Евгении Фирсовой, которая решается бросить вызов всесильной "системе" правоохранительных органов. Главную роль в картине исполнила Анна Попова.

Сериал "Пазл".
Сериал "Пазл".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В ходе расследования убийства своего начальника капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной "системы" правоохранительных органов. Лучший в своём отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порождёнными "системой". Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идёт на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только её карьера, но и жизнь.

Сериал &quot;Пазл&quot;.
Сериал "Пазл".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Пазл&quot;.
Сериал "Пазл".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Пазл&quot;.
Сериал "Пазл".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Капитан Фирсова - женщина в мужском мире: она сильная, честная, способна принимать решения и нести ответственность за них. У неё очень много сильных, правильных, "мужских" качеств, но она не идеальна. Она ставит на первое место работу, поэтому меньше времени проводит с ребёнком, у неё не складывается жизнь с мужем. Но несмотря на сложности и препятствия, продолжает "копать" со всей отдачей", - характеризует свою героиню Анна Попова.

Сериал &quot;Пазл&quot;.
Сериал "Пазл".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Актриса долго готовилась к роли Евгении Фирсовой. Помимо погружения в образ и работы со сценарием, актриса совершенствовала навыки обращения со стрелковым оружием, а также какие нюансы помогут передать нарастающее напряжение Евгении, её страх за свою жизнь и жизнь близких ей людей.

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