Зачем Андрей Бурковский лезет людям под кожу

Андрей Павлов - профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идёт от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает - за очень большие деньги.

Сериал "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Взять в заложницы непокорную дочь коллеги, обмотав её скотчем, и сочинить легенду про убийцу, который её преследует. Притвориться мужем клиентки на похоронах её отца и манипулировать убитым горем братом. Заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть того к самоубийству, чтобы не пострадали другие - обычные рабочие будни Павлова. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве - это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. Он видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Но договориться с самим собой - непростая задача даже для такого ловкого манипулятора...