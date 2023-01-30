Пока онлайн-кинотетары продолжают активно показывать проекты, которые снимались для Первого канала, вотчина Константина Эрнста пошла от обратного — с начала года в эфир ставят только многосерийки, которые уже зарекомендовали себя в Сети. Сначала четвёртый «Мажор», потом резонансный «Нулевой пациент», а с 30 января — детективный триллер с элементами фантастики «Пробуждение».

Следователь Павел Фролов попадает в автомобильную аварию, разделившую его жизнь на две параллельные реальности — в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой — супруга Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочерёдно, то в пространстве с сыном, то с женой: оба они настолько убедительны, что невозможно разобраться, какое из них настоящее.

Сериал «Пробуждение». Пресс-служба Первого канала.

Это позволяет Фролову проживать как бы две жизни, в каждой из которых он пытается докопаться до истины, кто или что стоит за произошедшей с ним аварией. А заодно вернуть уважение сына и любовь супруги, общению с которыми раньше часто предпочитал работу…

Сериал «Пробуждение». Пресс-служба Первого канала.

В главной роли — звезда отечественного кинематографа Евгений Миронов. По признанию артиста, ранее ему не приходилось играть следователя, и потому роль Павла Мохова сразу же вызвала у него большой интерес. Кроме того, Евгения привлек характер его персонажа и непростые обстоятельства, в которые он попал. В фильме также снимались Александр Робак, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие.

Сериал «Пробуждение». Пресс-служба Первого канала.

Триллер «Пробуждение» вошёл в лонг-лист премии «Золотой Орёл» в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» — в 2021-м году его показали на ИВИ. Сценарий основан на одноимённом американском триллере 2012 года с Джейсоном Айзексом в главной роли. Режиссёр фильма — Эдуард Парри, известный по работе над сериалами «Маэстро» и «Шулер».

Сериал «Пробуждение». Пресс-служба Первого канала.

По мнению зрителей, российская версия «Пробуждения» получилась более глубокой и эмоционально насыщенной. Главный герой в исполнении Евгения Миронова, в отличие от американской версии, не мифический супергерой, а реальный человек со всеми минусами и плюсами. Блестящая игра артиста стала настоящим подарком для поклонников его таланта.

Сериал «Пробуждение». Пресс-служба Первого канала.

Чтобы добиться реалистичности в кадре, над проектом работали консультанты: профессиональные судмедэксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета РФ, спасатели МЧС и психиатры, а специально для роли Евгений Миронов освоил навыки стрельбы и подводного плавания.