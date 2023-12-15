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Фаворит шоу "Суперстар!" Феликс Царикати расскажет о долгожданном наследнике и дружбе с криминальным авторитетом

В субботу, 16 декабря, гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллио станет участник шоу "Суперстар!" Феликс Царикати. Знаменитый певец откровенно расскажет о том, почему до 50 лет жил с мамой, как не боялся водить дружбу с криминальным авторитетом и что его связывает с Филиппом Киркоровым.

Феликс Царикати.
Феликс Царикати.
Пресс-служба телеканала НТВ.

В СССР в голосистом улыбчивом парне не чаяли души, но и сейчас от поклонниц у Царикати нет отбоя. Недавно молодая жена подарила певцу долгожданного сына. Счастливый отец охотно проводит с малышом время и с удовольствием делится своим семейным счастьем. Сын - третий ребёнок артиста. От предыдущих отношений у него есть две взрослые дочери, с которыми знаменитый папа выстроил замечательные отношения, хотя в загс их мам так и не отвёл. Феликс откровенно расскажет Лере Кудрявцевой о том, почему не связал себя узами брака с женщинами, родившими ему детей.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Феликс Царикати.
"Секрет на миллион". Феликс Царикати.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Сейчас Царикати наконец счастлив в официальном браке. Жена дарит ему не только любовь, но и заботу, и Царикати очень это ценит. Он восхищается своей избраннице, которая тоже заглянула в студию "Секрета на миллион" и поведала о том, что значит быть женой известного человека.

У известного человека и друзья, как правило, соответствующие. Так, Царикати вспомнит, как учил петь Филиппа Киркорова, а также расскажет, что его связывало с видным криминальным авторитетом. Получит он и конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей. Получит - и расплачется прямо в студии.

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