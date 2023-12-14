14 декабря
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От опера Макарова до дьявола в Prada: самые токсичные боссы в кино и сериалах 

Саша Бортич влюбилась в турецкого султана и стала отпетой мошенницей в сериале "Блеск"

Сегодня, 14 декабря, на Иви состоится премьера всех серий криминальной драмы "Блеск". История расскажет о турецком похитителе женских сердец, приехавшем в Россию на поиски жены. Герой поймет, что задуманное вряд ли увенчается успехом, когда на его пути появится молодая аферистка в исполнении Саши Бортич.

Сериал "Блеск".
Сериал "Блеск".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

"Блеск" - новый телепроект режиссёра Марии Агранович ("Убить Риту") и шоураннера Маруси Трубниковой ("The Тёлки", "Сансара").

Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с с Серканом, представителем Османской династии, который приехал в Россию, чтобы найти себе жену. У главной героини тоже не всё просто с корнями - её отец-аферист (Кирилл Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги.

Сериал &quot;Блеск&quot;.
Сериал "Блеск".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение - фальшивка, как и титул султана. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше "разводить" петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и её освобождённым папашей.

Режиссёр сериала Мария Агранович ("Убить Риту") подчёркивает, что герои "Блеска" - не плохие люди, ведь, хоть они и добывают деньги не вполне законными способами, сердца у них добрые, так что в целом Серкан и Анна представляют из себя нечто вроде современных Робин Гудов. Часть сцен сериала снималась в Стамбуле - похоже, приключения героев приведут к тому, что им придётся посетить родину восточного лже-султана.

Сериал &quot;Блеск&quot;.
Сериал "Блеск".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

Роли в сериале также исполнили: Лариса Долина, Екатерина Волкова, Агата Муцениеце, Алена Бабенко, Настасья Самбурская, Артур Бесчастный, Иван Батырев, Алексей Агранович. На постер попала и звезда TikTok Юлия Гаврилина. А Серкана сыграл азербайджанский актёр Джордж Кафаров, для которого эта роль может стать пропуском в индустрию сериалов России.

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