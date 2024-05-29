Глаза бы не видели! Как не ошибиться при покупке солнцезащитных очков

Тёмные очки - аксессуар, завершающий любой образ. Но всё же основная их функция - защита глаз от вредного воздействия ультрафиолета и их обладателя от посторонних взглядов. Объявляем сезон охоты на очки открытым! Выбираем качественные линзы и самые модные оправы сезона.

Против солнца

Природа позаботилась о том. чтобы при ярком свете срабатывала естественная защита глаз: зрачок автоматически сужается, ограничивая попадание лучей. Но этого недостаточно. Солнечные УФ-лучи оказывают негативное влияние на хрусталик и сетчатку. Причём светлоглазые подвержены влиянию ультрафиолета больше, чем люди с темной радужной. Пребывание на солнце без очков утомляет глаза, может принести к ряду патологий, помутнению роговицы, ухудшению зрения. 40 минут пребывания на ярком солнце без очков по нагрузке на глаза сравнимы с двумя часами работы за компьютером! Напомним, что опасное ультрафиолетовое излучение (ГМ) бывает двух типов - А и В. Солнцезащитные очки не должны пропускать лучи обоих спектров.

Солнцезащитные очки. freepik.com/freepik

Стекло или пластик

Стеклянные очки лучше поглощают ультрафиолет, чем пластиковые. Они почти не царапаются, меньше искажают цвета и изображения. Но они дорогие и противопоказаны детям и водителям. У пластиковых очков есть свои достоинства: они лёгкие и не бьются. Оптимальный выбор -линзы изполикарбоната: лёгкие, как пластик, они защищают не хуже стеклянных и не бьются.



Прежде чем выбрать степень затеменения линз очков, важно, чтобы сами линзы были ровными. Проверить это до покупки можно, посмотрев на кафельную плитку или другую поверхность с прямыми линиями. Закройте один глаз, несколько раз переместите очки на стороны в сторону, а потом вверх и вниз. Если линии остались прямыми, значит, с линзами всё в порядке. Приобретая некачественно сделанные линзы можно навредить себе.

Опасные лучи

УФ-лучи А и В имеют диапазон волн до 400 нанометров. Поэтому ищите на ярлыке очков показатели UV-380 или UV-400. Если вы покупаете очки в салонах оптики, то сможете проверить степень зашиты на специальном аппарате. Существует также несколько степеней затемнения линз, этот параметр обычно указан на внутренней стороне дужки перед знаком "СЕ" (маркировка европейского стандарта качества) и обозначается цифрой от О до 4. Чем выше категория фильтра, тем меньше светопропускание линз.

Солнцезащитные очки. freepik.com/haritanita

Но выбирать очки по принципу "чем темнее, тем лучше" не имеет смысла. Это не влияет на защиту от УФ-лучей. Поглощение УФ-излучении обеспечивает материал очковых линз благодаря своей химической структуре иди введению в его состав специальных УФ-абсорберов (их вводят порой и в бесцветные линзы), либо нанесению специальною покрытия. Гарантией качества должна являться репутация производителя очков.

В самом лучшем свете

Самыми оптимальными считаются линзы с зеленоватым, серым и коричневым оттенками. Розовый, синий, фиолетовый и красный оттенки утомляют глаза. Есть усовершенствованные модели очков с покрытиями, которые выполняют ряд дополнительных функции - водоотталкивающие, с защитой от жира, грязи, бликов, царапин и т. д. Блики отлично блокируют поляризационные линзы. Они отфильтровывают часть световых волн и позволяют безболезненно смотреть на воду, снег и на шоссе. Но сама по себе поляризация не имеет ничего общего со способностью линз поглощать ультрафиолет.



Для людей с плохим зрением есть корригирующие солнцезащитные линзы, можно также использовать солнцезащитные клипсы, которые крепятся поверх обычных очков. Существуют очки-градиенты с неравномерно окрашенными линзами: сверху они темнее, внизу - светлее. Верхняя часть защищает от солнечных лучей, а задача нижней - не мешать обзору. Водителям удобно в таких очках смотрен, на приборную панель, но для пляжа он не подходят. Фотохромные линзы автоматически затемняются при ярком свете, а при тусклом освещении, наоборот, становятся совершенно прозрачными. Проблема очков-хамелеонов в том, что эффект затемнения наступает в течение 30 секунд, а на то, чтобы выйти из сумрака, линзам потребуется от 3 до 5 минут.

Солнцезащитные очки. freepik.com/stockking

Необычный летний вариант - солнцезащитные очки с цветными линзами, например, с красными! Не бойтесь экспериментировать и подбирайте самые необычные и смелые формы солнцезащитных очков в этом модном сезоне.

Создали видимость

Какими бы качественными ни были линзы, главное, чтобы очки вам шли. В новом сезоне на пике популярности очки "Гранды" с огромными линзами, Такой аксессуар скорее напоминает маски для горнолыжных склонов, чем очки для плесканий у морских берегов. Впрочем, есть ещё одна версия появления аксессуара: сегодня дизайнеры часто обращаются к утилитарным вещам и спецодежде (брюки карго, рабочие комбинезоны и куртки-спецовки), а очки на половину лица как раз похожи на маску сталеваров и на защитные очки для работ в столярной мастерской. Несмотря на ассоциации, носить аксессуар следует максимально элегантно.