Гуру маркетплейсов: Как выгодно покупать в интернет-магазинах

Сотни тысяч продавцов, сотни миллионов товарных позиций, а главное - десятки миллионов посетителей из самых разных уголков мира - вот в чём секрет успеха такой формы онлайн-торговли, как маркетплейсы. Бум популярности переживают они сейчас в России. Что надо знать о подобных покупках?

Если ищете определённую вещь, сравните цены на сайтах брендов и маркетплейсах. Официальный сайт бренда даст представление о её реальной стоимости, на которую можно ориентироваться, чтобы не переплатить. Или, например, проверить, насколько весомые скидки предлагает интернет-магазин.

Всегда сравнивайте стоимость одного и того же товара у разных поставщиков! Она может существенно отличаться. Для этого на карточке есть метка "Похожие товары".

Проверьте, не намечается ли распродажа. Возможно, через неделю нужная вам кофточка будет стоить уже в два раза дешевле. Но помните: популярные товары с большими скидками могут до конца распродажи и не дотянуть.

Онлайн-покупки. freepik.com/Freepik

Имейте это в виду, если для вас функциональность вещи важнее её бренда.. С её помощью получится вернуть часть процентов от покупки. Или мониторьте сайт "Системы быстрых платежей", который периодически даёт скидки при онлайн-оплате. И порой они больше, чем возможный кешбэк по карте.Но пока они там лежат, могут как упасть в цене (многие ретейлеры заявляют о скидках через несколько дней, чтобы стимулировать покупателя к завершению покупки), так и заметно вырасти. Или вовсе пропасть из продажи, и тогда появляется предупреждение "нет на складе".

На отдельных площадках за отзывы покупателей на приобретённый товар начисляются баллы, которые можно потратить на следующую покупку. Отзывы, разумеется, можно писать не только хвалебные. За негативные сервисы тоже дают баллы, а иногда ещё и дополнительные "извинительные плюшки".

Частенько бывают акции с разными условиями: скидки на продукцию конкретного бренда или категории товаров, бесплатная доставка, бонусы за подписку на информационную рассылку... Но суть их одна: это возможность для покупателя сэкономить. Не упускайте её! Просматривайте акционные товары.

Новым пользователям при первом заказе маркетплейсы, как правило, дают промокод. Поищите его на сайте или в личном кабинете. В конце концов, просто мониторьте промокоды в поисковике. Например, по запросу "Промокод + название магазина + месяц".

Онлайн-покупки. freepik.com/Freepik

3 важных правила онлайн-шопинга

1. Не поддавайтесь эмоциям. Перед оплатой подумайте, действительно ли вам так необходим конкретный товар. Закладывайте больше времени на поиск той или иной позиции, чтобы выбрать стоящее.



2. Просматривайте блок с отзывами в карточке товара: он несёт не меньшую информационную нагрузку, чем описание. Покупатели часто смотрят отзывы, чтобы решиться на покупку, а для продавцов это своеобразный индикатор, по которому они определяют обьективное впечатление от своего предложения. Но помните: комментарии могут быть необъективными и даже заказными.

3. Держите в уме, что любой товар, если он не был выполнен по индивидуальному заказу, можно вернуть и после покупки. Закон на вашей стороне! Вообще, не считайте покупку совершённой до момента, пока не забрали товар из пункта выдачи. Вы всегда вправе дотошно его там проверить, примерить, и никто вам слова не скажет за то, что отказались забрать. Правда, маркетплейс может удержать за отказ энную сумму.