История про лузеров — безотказный рецепт для комедии. Наблюдать за неурядицами, в которые попадают горе-герои, — всегда увлекательно и смешно. Накануне премьеры третьего сезона «Жуков», которые 5 декабря начинают показывать на ТНТ, вспоминаем интересные фильмы и сериалы про друзей-неудачников.

1. «Жуки»

Сериал «Жуки». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Никита, Дэн и Артемий вляпались не на шутку. Друзья-айтишники почти продали свое приложение крупному инвестору, но накануне сделки их скрутили сотрудники военкомата. В отделении ребятам удаётся откосить от строевой службы и выбрать альтернативную. Теперь им предстоит целый год провести в деревне в роли учителя, почтальона и ветеринара, продолжая в тайне вести переговоры с инвестором.

Живописные виды, смешные неурядицы в стиле «погнали наши городских», комичный Максим Лагашкин в роли горе-полицейского — «Жуки» отлично подходят тем, кто хочет расслабиться после длинного рабочего дня. Главных героев ждут безумные приключения, от которых вы не сможете оторваться.

5 декабря на ТНТ выходит финальный сезон сериала, в котором у горе-разработчиков остаётся последний шанс всё-таки доработать своё приложение и наконец покинуть деревню Жуки. Получится ли у них?

2. «Мачо и ботан»

«Мачо и ботан». kinopoisk.ru

Шмидт и Дженко были заклятыми врагами в школе, но в полицейской академии подружились, а после неё решили работать в одном отделе. Уже на заре карьеры их ждёт серьёзный вызов — внедриться в школу под видом старшеклассников и вычислить местных драгдиллеров. Сможет ли парочка раздолбаев найти негодяев, не сорвав прикрытие?

«Мачо и ботан» — не только отличное бадди-муви, но и пародия, высмеивающая штампы полицейских боевиков. А дуэт Джоны Хилла и Ченнинга Татума — один из самых ярких в этом жанре.

3. «Всё и сразу»

«Всё и сразу». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Тима и Дэн — два раздолбая-неудачника. В надежде сорвать куш друзья нанимаются к гангстеру, который поручает им обчистить наркокурьера. Но план сходит на нет: горе-налётчики по ошибке грабят не того человека и оказываются в центре лихо закрученной истории. С этих пор жизнь друзей висит на волоске…

«Всё и сразу» часто сравнивают с фильмами Гая Ричи. Культура улиц, гоп-романика, ворох сюжетных линий, чёрный юмор — фанаты «Большого куша» и «Карты, деньги, два ствола» будут в восторге.

4. «Красавцы»

«Красавцы». kinopoisk.ru

Четвёрка лучших друзей пытается покорить фабрику грёз. В их числе — молодой актёр Винс, его старший брат-неудачник Джонни, менеджер Рик и неуклюжий Сэл. Но всё складывается не так, как им хотелось. Крупные роли уходят из-под носа, проекты не запускаются, денег вечно не хватает, а девушки предпочитают парней поуспешнее.

«Красавцы» — один из лучших комедийных сериалов нулевых. Шоу изящно высмеивает изнанку киноиндустрии, а многие события вдохновлены или пародируют реальные голливудские кейсы.

5. «Реальные пацаны»

Сериал «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Отсидев в тюрьме, пермский гопник Колян решает измениться к лучшему. Он устраивается в салон мобильной связи, а также пытается наладить личную жизнь, но не знает, кто ему подходит больше — простоватая Машка или гламурная Лера из богатой семьи. Главная же опора Коляна — его безбашенные друзья Антоха и Вован, с которыми он вечно влипает в нелепые ситуации. На протяжении 9 сезонов Колян стремится стать лучшей версией себя, — и иногда у него получается!

«Реальные пацаны» — это феномен. По местам съёмок шоу водят экскурсии, фанаты с нетерпением ждут новых серий, диалоги расходятся на цитаты, а сам проект официально признан культурным достоянием Пермской области.