5 декабря на телеканале ТНТ стартует третий сезон сериала «Жуки» — истории о трёх московских айтишниках, которые вынуждены разрабатывать приложение для знакомств в глухой русской деревне. Сезон станет финальным: авторы сериала обещают красивое завершение приключений столичных разработчиков, которые закроют как личные, так и рабочие гештальты.

Ты теперь в деревне , сынок!

Напомним с чего всё началось. Три продвинутых москвича — Никита, Дэн и Артемий — разработали уникальное приложение TWIN, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьёзный инвестор (Игорь Верник), готовый вложить миллионы в многообещающий проект. Чтобы довести детище до ума стартаперам нужно всего несколько дней…

Сериал «Жуки». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Но если финансовый магнат готов подождать, то вот российская армия — нет. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: они устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, быстренько допиливают приложение, подписывают контракт, получают деньги и откупаются от армии. Но после того, как их компьютеры и личные вещи сгорают, их положение значительно усложняется.

Сериал «Жуки». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В глухой деревне можно получить по лицу за слово «толерантный», а интернет-кабель используют как обычную верёвку. Не потеряться на нетронутой wi-fi деревенской земле городским поможет строгий, но справедливый участковый Маслов (Максим Лагашкин). Он одновременно станет и их проводником в мир деревянных сортиров, и препятствием к возвращению домой. Помимо него приобщать москвичей к деревенскому раздолью будут только что откинувшийся с зоны амбал Толик (Владимир Епифанцев), его неверная жена продавщица сельпо Ирина (Екатерина Стулова), предприимчивый батюшка Александр (Виктор Бычков) и ещё с десяток других колоритных персонажей.

Погнали наши городских!

Премьера «Жуков» состоялась в сентябре 2019 года. Зрители отлично приняли сериал, а критики назвали его одним из лучших комедийных проектов года. «Жуки» — точная сатира от создателей «Интернов» и «Универа» на современное сосуществование двух миров: мегаполиса и деревни, яркая комедия о том, как стать ближе к земле и выжить без гаджетов, не гугля и не спрашивая советов у виртуальной Алисы, а рассчитывая только на свои силы.

Сериал «Жуки». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Второй сезон проекта завершился красноречивой сценой: жители деревни загоняют пытавшегося украсть приложение инвестора (Игорь Верник) на край обрыва, а тот прыгает оттуда вниз. Участковый Маслов (Максим Лагашкин) комментирует произошедшее своей фирменной фразой «Вонючий случай». События третьего сезона начнут разворачиваться спустя неделю. Никита (Вячеслав Чепурченко), Денис (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) забирают инвестора из больницы и приступают к его реабилитации, чтоб он пришёл в сознание и вернул им приложение.

Вонючий случай!

Параллельно ребятам придётся разбираться с любовными историями: Никита и Катя (Дарья Алыпова) проверят отношения на прочность, Артемия ждёт неожиданная месть от Толика (Владимир Епифанцев), а Денис и Дина (Елизавета Гончаренко) станут ещё ближе друг к другу. Тем временем Маслова ждёт ожесточённое противостояние с новой участковой, роль которой исполнила Марьяна Спивак. Её методы диаметрально противоположны жизненной философии персонажа Максима Лагашкина, поэтому ему придётся по-настоящему напрячься, чтобы сохранить своё влияние в Жуках.

Сериал «Жуки». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Финальный сезон сериала получился ещё более трюковым, чем первые два. Любимые зрителями герои будут гореть, тонуть, получать «лещей», гонять на тракторах и убегать от быка. Не обойдётся без автомобильных аварий, массовых драк и даже полётов на воздушном шаре…

Добро пожаловать в «Жуки»! Место, где заканчивается интернет и начинается настоящая жизнь!