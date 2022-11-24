Сегодня, 24 ноября, в онлайн-кинотеатре PREMIER станет доступным второй сезон авантюрной комедии «Ресторан по понятиям». Этот комедийный сериал является продюсерским проектом братьев Андреасян, которые со скоростью пулемёта «Максим» выдают кинопродукцию. Премьера первого сезона состоялась в январе, а продолжение подоспело уже к концу года. Завидная производительность.

Спустя 20 лет после выхода «Бригады» Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев снова играют бандитов. Правда, уже бывших. По сюжету герой Владимира Вдовиченкова (вор Шустрый) выходит из тюрьмы с твёрдым намерением завязать. Но недавняя судимость и старый друг быстро возвращают его обратно на кривую дорожку.

Сериал «Ресторан по понятиям». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Вместе с дружками вор решает ограбить банк. К денежному хранилищу решено сделать подкоп. Для реализации задачи привлекаются откинувшиеся друзья — альфонс-мошенник Кощей, заядлый хулиган-драчун Кувалда и наивный и тупой похититель домашних животных Килька. Для отвода глаз они открывают ресторан с фирменными блюдами вроде «салата с глухонемыми морепродуктами „Матросская тишина“» и «стейка с кровью по-бутырски», а он становится хитом у посетителей.

Сериал «Ресторан по понятиям». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Во втором сезоне у четырёх бывших рецидивистов-рестораторов неожиданно появляется прямой конкурент — веганский ресторан. И парни, на самом деле истосковавшиеся по адреналину и романтике «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям».

Сериал «Ресторан по понятиям». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Второй сезон „Ресторана по понятиям“ — это уже полноценный сериал с сериями по 25 минут, в которых наши герои открываются с новых сторон. В первом сезоне мы не выходили из ресторана, а во втором — показываем мир вокруг наших героев и их попытки социализироваться в нём», — говорит продюсер Сарик Андреасян.

Сериал «Ресторан по понятиям». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

К своим ролям в продолжении сериала вернулись Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев и Иван Кокорин. Также в проекте снялись Иван Охлобыстин, Кай Метов, Григорий Сиятвинда, Виктория Богатырёва, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.

Сериал «Ресторан по понятиям». kino-teatr.ru Сериал «Ресторан по понятиям». kino-teatr.ru

В противовес модным саундтрекам современных сериалов, музыкальное наполнение «Ресторана по понятиям» будет близко слушателям радио «Шансон», а сам проект привлечёт поклонников блатной романтики и любителей патриархальных ценностей.