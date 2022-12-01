Видеосервисы решили ударно встретить зиму и закончить богатый на премьеры год очередными новинками. 1 декабря 2022 года на ИВИ и Okko стартует психологический детектив «Замерзшие» (18+), производством которого занималась продюсерская компания «Среда» — поставщик самых крутых сериалов на российский рынок. Все 7 серий проекта, в котором главные роли исполнили Артём Быстров и Лена Тронина, сразу будут доступны для просмотра.

По сюжету полиция находит обледенелый труп голой женщины на окраине северного городка — это жена старшего следователя Евгения (Артём Быстров). Впав в ярость и не заботясь о законности методов, герой начинает настоящую охоту за убийцей.

Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO.

Влюблённая в него напарница пытается подавить в герое жажду мести, но тот не принимает помощь. В итоге убийства в городке продолжаются, Евгения отстраняют от службы, его приёмный сын-подросток отворачивается от него после смерти мамы, и единственным человеком, который сочувствует герою, оказывается работник морга Митя (Владимир Канухин), страдающий галлюцинациями.

Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO. Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO. Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO. Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO.

Ужасное происшествие, случившееся в прошлом, также ввергает Митю в пучину саморазрушения. Вместе герои исследуют тёмные стороны своих личностей, чтобы в итоге понять — к чему приводит выбор мести, а не жизни…

Скорее всего, «Замерзшие» понравятся любителям крутых скандинавских и отечественных сериальных детективов вроде «Мёртвого озера». В фильме чувствуется атмосфера надвигающейся беды, страха, которая приковывает зрителя к экрану.

Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO. Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO. Сериал «Замёрзшие». Пресс-служба кинотеатра OKKO.

«Замёрзшие» — самый необычный сериал из всех, что мы делали. Мы благодарим онлайн-кинотеатр «ИВИ» за смелость, с которой они отнеслись к нашей идее. Вместе мы перепридумали жанр и полностью погрузились в исследование холода", говорит Иван Самохвалов, генеральный продюсер компании «Среда».