Сегодня, 1 декабря, сразу на трёх онлайн-площадках — Кинопоиске, START и Wink — состоится премьера третьего сезона «Беспринципных». Комедийный сериал снят по мотивам рассказов современного новеллиста Александра Цыпкина (они вместе с супругой, Оксаной Лаврентьевой, вхожи в столичную тусовку и не понаслышке знакомы с изнанкой светской жизни).

Если кто вдруг не знает, сообщаем, что сериал представляет собой сборник историй о жителях Патриарших прудов — «волшебной страны внутри Москвы», каким видит это место рассказчик, проводник зрителей в мир денег и роскоши Славик (Павел Деревянко) — врунишка и плут. Он виртуозно изменяет жене (Оксана Акиньшина), вешая ей лапшу на уши, поддерживает выгодное знакомство с генералом (Николай Фоменко) и анализирует жизнь на Патриках, вынося диагнозы и приговоры.

Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START.

В самом дорогом районе Москвы живут состоятельные и весьма приличные с виду люди, однако у многих из них есть скелеты в гардеробных: вот жена, которая чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа; вот начальник, толкающий помощника на измену; молодая красотка, мечтающая о статусе содержанки, и главный московский любовник, которому супруга пообещала пригласить подругу…

Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START. Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START. Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START.

Славик, как положено хорошему рассказчику, дополняет истории житейскими мудростями вроде «Твоё окружение должно быть с тобой на одном морально-нравственном уровне». Некоторые фразы Цыпкин остроумно украшает игрой слов — так, что за безобидными разговорами скрывается контент «18+».

Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START.

Столичный паноптикум героев быстро лишает иллюзий любого, кому хотелось бы вкусить сладкой жизни. При всём внешнем благополучии герои из высшего общества скорее вызывают жалость… А вот наблюдать за амурными приключениями озабоченных со стороны, стыдно сказать, интересно. «Беспринципные» — комедия характеров и положений. Смотрится она легко, а, а подбор актёров приятно удивляет.

Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START. Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START. Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START. Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START. Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START.

Режиссёр Роман Прыгунов снял в главных ролях весь свет московской кинотусовки: Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко. И конечно, Павел Деревянко — душа и идеальный пресс этого проекта. В новых сериях его героя выгнали из дома и лишили статуса, буквально заставив мести улицы. Но он всё ещё уверен, что «тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь».

Сериал «Беспринципные». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

По сюжету третьего сезона, Славик скатился вниз по социальной лестнице и живёт в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать лёгких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира (Ингеборга Дапкунайте) всё так же держит на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

Сериал «Беспринципные». Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START.

В третьем сезоне также сыграли Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие артисты.

В первый день зрители увидят две серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить по четвергам до 12 января. Возможно, позже их покажут на ТНТ, как это было ранее с первыми сезонами .