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Шоковая терапия: Фёдор Бондарчук тайно проводит эксперименты над пациентами

Сегодня, 16 мая, стриминг Okko выпускает проект "Калимба", которому удалось зацепить кинообозревателей ещё на фестивале ORIGINAL+, где он получил сразу три награды смотра, включая важный приз за самый ожидаемый сериал сезона, а Фёдор Бондарчук был удостоен награды "Самый оригинальный актер". Режиссёр Нурбек Эген снял герметичный триллер, похожий одновременно и на "Колл-центр", и на "Игру на выживание", и на зарубежную "Пилу".

Сериал "Калимба".
Сериал "Калимба".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Согласно сюжету Фёдор Бондарчук играет эксцентричного и амбициозного профессора психиатрии: Виктор Мещерский проводит опасный эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом соберёт в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков.

Среди подопытных - бывший журналист (Константин Плотников), потерявший жену и оказавшийся по уши в долгах, дерзкий наркодиллер (Пётр Скворцов), красавчик (Сергей Горошко), кинувший на деньги свою бывшую (Алёна Михайлова), своенравная и эффектная девушка Наташа (Лиза Шакира), совершившая серьёзное ДТП, в котором пострадал крупный госслужащий и другие колоритные персонажи.

Сериал &quot;Калимба&quot;.
Сериал "Калимба".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Калимба&quot;.
Сериал "Калимба".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Калимба&quot;.
Сериал "Калимба".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы... А вот для чего именно - полнейшая загадка. Причём, не только для объектов исследования, но и для самого Мещерского, который, по-видимому, является просто пешкой в чьей-то большой и непредсказуемой игре.

Сериал &quot;Калимба&quot;.
Сериал "Калимба".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Последующее расследование постарается пролить свет на истинные мотивы Мещерского и его покровителей, а также связать воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента. Если, конечно, кто-то из них останется в живых...

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