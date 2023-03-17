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Ведущий «Чудо техники» Сергей Малозёмов бросил вызов Анатолию Вассерману в телеигре «Игры разумов»

В субботу, 18 марта, на НТВ состоится премьера телеигры «Игры разумов», которая ранее выходила на телеканале «МИР». Программа вернётся в обновлённом формате, но сохранит идею — интеллектуальный поединок двух известных людей.

Телеигра "Игры разумов".
Телеигра "Игры разумов".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В гости к знатокам будут приходить звёзды, чтобы на равных сразиться в «разумной» битве. Почему на равных? Потому что в каждой игре будут вопросы, связанные с профессией или увлечением гостя. Именно он выбирает тему, в которой, как ему кажется, он может превзойти таких профессиональных игроков, как Анатолий Вассерман или Юрий Хашимов. Однако игра есть игра, заранее известно лишь одно — одному из участников непременно повезёт!

Анатолий Вассерман:

Анатолий Вассерман.

«Возвращение телеигры на НТВ, на мой взгляд, благоприятно скажется на моральных качествах аудитории канала: как в повестях братьев Стругацких, может произойти „позитивная реморализация“. Я испытываю в первую очередь радость от возможности лишний раз подумать. Это никогда не бывает лишним».

Телеигра «Игры разума» уже выходила на НТВ в 2005 году: тогда приглашённые гости в среднем выигрывали одну игру из двух. В обновлённом формате правила изменились: теперь вместо одного раунда будет два. Ведущим программы «Игры разумов» стал Пётр Кулешов — бессменный ведущий телевикторины «Своя игра».

Телеигра &quot;Игры разумов&quot;.
Телеигра «Игры разумов».
Пресс-служба телеканала НТВ.

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