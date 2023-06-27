Из героев - в изгои: почему Яны Трояновой не будет в юбилейном сезоне "Последнего героя"

Прародитель всех экстремальных шоу на выживание в новом телесезоне вернётся в эфир ТВ-3. Телеканал приступает к работе над новым, юбилейным, десятым сезоном легендарного проекта. Об этом было объявлено в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме.

Возвращение легенды

В прежние времена все приняли бы эту информацию как должное - большие шоу с участием звёзд, с выездом за пределы страны и жёсткими испытаниями на лоне дикой природы, всегда привлекали внимание зрителей и обеспечивали достойные рейтинги. Но после 24 февраля 2022 года владелец формата, французская компания Banijay, прервала всё сотрудничество с российскими телевизионщиками и ушла с рынка. Поэтому новость о выходе "Последнего героя" претендует на сенсацию.

Снимать шоу будет один из столпов российской телеиндустрии - компания "Вайт Медиа" ("Маска", "Конфетка", "Страна талантов", "Ты супер!", "Удивительные люди).

Параллельный импорт в телеэфире

"Последний герой". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Вероятно, в концепцию и классическую драматургию "Последнего героя" добавят какие-то новые элементы, которые придадут ему своеобразия и не позволят обвинить создателей в плагиате. В конце концов, недавно на СТС показали "Фактор страха", который тоже приобрёл российскую специфику. Впрочем, зрителям все эти юридические тонкости неинтересны. Им, как известно, подавай хлеба и зрелищ, а спрос рождает предложение. Голливуд тоже ушёл из России, но свежие блокбастеры показывают в кинотеатрах по схеме параллельного импорта....

"Последний герой". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Скорее всего, запуск "Последнего героя" - инициатива генерального продюсера ТВ-3 Константина Обухова, который долгое время работал на ТНТ. На этом канале сделали ставку на реалити-шоу (четыре сезона "Звёзд в Африке" и "Выжить в Дубае"), поэтому ТВ-3, входящий в состав "Газпром-медиа", очевидно, решил не отставать от старшего брата, который и наработками сможет поделиться. Место проведения нового "Последнего героя" будет объявлено позднее. Будет смешно, если им окажется Мексика или Южная Америка, давно обжитые нашими телевизионщиками.

"В новом "Последнем герое" две команды по 8 человек, которые проведут 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом - и со своим "внутренним дикарём", - интригуют в пресс-релизе создатели проекта.

"Последний герой". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Можно не сомневаться, что у проекта будет новый ведущий. Покинувшую Россию Яну Троянову, которая в интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом в РФ) во всех красках рассказала, как снималась за приличный гонорар в последнем сезоне "Ольги" на "государственном" ТНТ, но продолжала быть непримиримым борцом с режимом, конечно, больше никто не позовёт. Кроме того, сервис Premier удалил комедийный сериал «Ольга», в котором главную роль играет Яна Троянова. Заключительная серия нового сезона «Ольги» вышла 4 мая 2023 года. Но свято место пусто не бывает...

"ДОМ-2" в джунглях

Зрители со стажем ещё помнят, какой фурор наделал проект, когда только появился на Первом канале. В нём принимали участие Сергей Бодров, Жанна Фриске, Лена Перова, Николай Дроздов и многие другие. В 2019 году проект переехал на ТВ-3 и очень скоро стал представлять странную смесь "Последнего героя", "ДОМа-2" и шоу Андрея Малахова.

"Последний герой". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В новом формате человеческие слабости, неудачные браки, проблемы с алкоголем и наркотиками, интриги, коалиции и личные трансформации вышли на первый план. На острове нашлось место даже харассменту - прибывшая на остров "пацанка" Настя Петрова обвинила одного из участников, годящегося ей в отцы, в слишком тесных контактах во время танцев у костра. Вероятно, создатели не станут менять выбранный курс, ведь грызня среди участников, стала общим местом, а "Весёлые старты", где надо проявить ум, силу и смекалку, отошли на второй план.

*признан Минюстом РФ иноагентом