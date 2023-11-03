5 ноября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Садко, Муха-Цокотуха и Змей Горыныч: в эфире НТВ развёрнется новая техно-битва аватаров

Как карта ляжет: история и версии появления карт таро

Издавна людей притягивает магия и мистика. Телевидение и кино активно развивают эту тягу аудитории к таинственному миру. Мистические проекты на ТВ снова набирают бешеную популярность. Одно только шоу "Битва экстрасенсов" идёт на канале ТНТ с 2007 года. Показали уже 22 сезона, и сейчас в эфире телеканала идет 23 сезон проекта - "Экстрасенсы. Битва сильнейших".

Карты таро.
Карты таро.
freepik.com/freepik

Образ экстрасенса уже не представляется без использования им карт таро. И пока одни люди скептически настроены и ищут всевозможные опровержения существования необычного дара у людей, которые называют себя экстрасенсами, магами и целителями, другие - обращаются к ним за помощью.

Наибольшей популярностью у эзотериков сейчас пользуются расклады на картах таро. Хочешь узнать тайны прошлого, сегодняшних дней, которые скрыты от глаз, или события будущего, которое могу произойти - это всё могут рассказать люди, владеющие знаниями, как считывать информацию с таких карт.

Участники проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", помимо прочих вспомогательных инструментов, в своих расследованиях, также, пользуются этими картами. А Виктория Райдос даже преподает в Академии таро. Но откуда пришли таро, как люди про них узнали, кто их придумал и научился их трактовать? Версий происхождения очень много, что лишь только подтверждает их загадочность и мистические свойства. Познакомимся с некоторыми из них.

Карты таро.
Карты таро.
freepik.com/atlascompany

Первая версия - прагматическая. Она рассказывает о том, что нынешняя ассоциация таро с гаданием и оккультизмом получила распространение только в XIX веке и не имеет ничего общего со средневековыми картами Таро. Однако, первая символическая система начала формироваться в североитальянской культуре Возрождения.

По второй, европейской версии, появление этих карт связано с именами Элифаса Леви и Эттейллы, французских оккультистов и тарологов. Последний известен как популяризатор гадания на картах таро и первый таролог, который зарабатывал на жизнь гаданием. Эта теория утверждает, что эзотерики применяли игральные карты, как гадальные.

Историческая версия указывает на появление таких карт в Средневековье. Согласно этой версии первые из карт хранятся в Лувре. В них зашифрованы алхимические данные.

Карты таро.
Карты таро.
freepik.com/freepik

Согласно романтической версии, таро является древним знанием и изначально им обладали египетские жрецы, которые получили их от атлантов (высших существ, населявших планету в давние времена). Кстати, упоминания атлантов встречаются в диалогах Платона. Как они могли передать свои знания "неразумным" людям (жрецам) того времени. Так же, как взрослые маленьким детям - на картинках. Таким образом, появились изображения 22 старших арканов таро.

Дальнейшие пути истории карт таро у сторонников романтической версии расходятся. Одни считают, что египтяне передали знание таро евреям, которые распространили его по миру. Другие, что таро по миру распространили цыгане.

В какую версию происхождения верить и верить ли в мистику - каждый решает сам. Ну а проект "Экстрасенсы. Битва сильнейших" по-прежнему помогает переубедить скептиков и удивить аудиторию.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость