Как карта ляжет: история и версии появления карт таро

Издавна людей притягивает магия и мистика. Телевидение и кино активно развивают эту тягу аудитории к таинственному миру. Мистические проекты на ТВ снова набирают бешеную популярность. Одно только шоу "Битва экстрасенсов" идёт на канале ТНТ с 2007 года. Показали уже 22 сезона, и сейчас в эфире телеканала идет 23 сезон проекта - "Экстрасенсы. Битва сильнейших".

Образ экстрасенса уже не представляется без использования им карт таро. И пока одни люди скептически настроены и ищут всевозможные опровержения существования необычного дара у людей, которые называют себя экстрасенсами, магами и целителями, другие - обращаются к ним за помощью.

Наибольшей популярностью у эзотериков сейчас пользуются расклады на картах таро. Хочешь узнать тайны прошлого, сегодняшних дней, которые скрыты от глаз, или события будущего, которое могу произойти - это всё могут рассказать люди, владеющие знаниями, как считывать информацию с таких карт.

Участники проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", помимо прочих вспомогательных инструментов, в своих расследованиях, также, пользуются этими картами. А Виктория Райдос даже преподает в Академии таро. Но откуда пришли таро, как люди про них узнали, кто их придумал и научился их трактовать? Версий происхождения очень много, что лишь только подтверждает их загадочность и мистические свойства. Познакомимся с некоторыми из них.

Карты таро. freepik.com/atlascompany

Первая версия - прагматическая. Она рассказывает о том, что нынешняя ассоциация таро с гаданием и оккультизмом получила распространение только в XIX веке и не имеет ничего общего со средневековыми картами Таро. Однако, первая символическая система начала формироваться в североитальянской культуре Возрождения.

По второй, европейской версии, появление этих карт связано с именами Элифаса Леви и Эттейллы, французских оккультистов и тарологов. Последний известен как популяризатор гадания на картах таро и первый таролог, который зарабатывал на жизнь гаданием. Эта теория утверждает, что эзотерики применяли игральные карты, как гадальные.

Историческая версия указывает на появление таких карт в Средневековье. Согласно этой версии первые из карт хранятся в Лувре. В них зашифрованы алхимические данные.

Карты таро. freepik.com/freepik

Согласно романтической версии, таро является древним знанием и изначально им обладали египетские жрецы, которые получили их от атлантов (высших существ, населявших планету в давние времена). Кстати, упоминания атлантов встречаются в диалогах Платона. Как они могли передать свои знания "неразумным" людям (жрецам) того времени. Так же, как взрослые маленьким детям - на картинках. Таким образом, появились изображения 22 старших арканов таро.

Дальнейшие пути истории карт таро у сторонников романтической версии расходятся. Одни считают, что египтяне передали знание таро евреям, которые распространили его по миру. Другие, что таро по миру распространили цыгане.

В какую версию происхождения верить и верить ли в мистику - каждый решает сам. Ну а проект "Экстрасенсы. Битва сильнейших" по-прежнему помогает переубедить скептиков и удивить аудиторию.