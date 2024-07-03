Как на глазок проверить овощи и фрукты на нитраты

Нитратами называют соли азотной кислоты. Это удобрение стимулирует рост растений, созревание плодов и увеличивает урожайность. Но они имеют свойство накапливаться в овощах и фруктах.

Попадая в организм человека, в процессе пищеварения превращаются в нитриты - вещества, которые негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Сколько можно съесть

Суточная норма нитратов для взрослого человека - 5 мг на 1 кг веса. То есть девушка весом 50 кг может съесть без вреда для здоровья 250 мг нитратов. Младенцы более чувствительны к подобным веществам из-за несформированной ферментной системы. Поэтому по возможности нужно исключать подозрительные продукты из рациона кормящей мамы. В овощах, как правило, нитратов больше, чем во фруктах. Есть нормы допустимого содержания этих удобрений - они различны для каждой культуры. Например, в яблоках - 60 мг/кг, а в капусте - до 600 мг/кг.

Какие признаки отравления нитратами? Появляются слабость, тошнота, рвота, расстройство желудка, В группе риска находятся люди с пониженной кислотностью желудка, ослабленным иммунитетом, грудные дети, а также те, кто страдает алкогольной зависимостью.

В парниковых овощах нитратов намного больше, чем в выращенных в открытом грунте. Без специальных приборов и устройств сложно определить точный уровень токсинов. Не покупай подозрительные продукты, тщательно мойте овощи и фрукты, держите их в холодильнике, если это не противопоказано.

Покупка овощей и фруктов. freepik.com/Freepik

Есть народные способы, которые помогут на глаз определить, напичкан плод "химией" или нет.



1. Большой размер. Например, помидоры, выращенные в естественных условиях, имеют средний размер и неидеальную форму. Плодоножка некрупная, в отличие от "химических" собратьев. Если помидоры крупные, одинаковой формы, с белыми прожилками внутри, то, скорее всего, их вырастили с добавлением нитратов.



2. Запах. Все фрукты и овощи имеют характерный, легко узнаваемый запах. Чем он ярче ощущается, тем натуральнее продукт. Если плоды ничем не пахнут - значит, созрели под "допингом".



3. Цвет. Ищите на полках неидеальные яблоки с небольшими пятнами, разного размера и неравномерного окраса - это точно натуральный продукт. А вот чёрные точки на ягодах говорят об обратном - почву обильно удобряли "химией". Белые прожилки в спелых и сладких арбузах также свидетельствует о наличии токсинов. Кстати, не спешите покупать ранние фрукты, в них больше всего нитратов.

4. Семена. Наличие или отсутствие семян в овощах и фруктах помогает определить способ выращивания. Если вам попались огурцы без зёрнышек, не торопитесь радоваться - это верный признак того, что овощ напичкан химикатами.

5. Сезон. Покупайте фрукты и овощи в сезон созревания, отдавайте предпочтение местным продуктам, это поможет защитить организм от вредных добавок.