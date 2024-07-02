Пасынкование томатов: важные нюанcы, о которых надо знать

После заморозков томаты пришли в себя и активно наращивают побеги и листовую массу. Если не ограничивать этот процесс, загущение куста приведёт к болезням и измельчанию плодов. Решить проблему помогает пасынкование - удаление лишних побегов. Что нужно знать, чтобы делать это правильно?

Не путать цветочные кисти и пасынки

Начинающие дачники часто совершают простейшую ошибку: вместо пасынка удаляют цветочную кисть. Как отличить цветочную кисть от пасынка? Пасынок развивается из пазухи листа, а цветочная кисть - от стебля; даже на небольшом пасынке имеются листья, в то время как на кисти присутствуют зачатки цветков. Если сомневаетесь, пасынок это или кисть - просто подождите. Если растут листочки - удаляем, если цветочки - оставляем!

Оставлять "пеньки"

Агрономы советуют не выламывать пасынок целиком, а оставлять "пенёк" в 1-2 см. Так вы гарантированно не повредите стебель томата, и новый побег на этом месте не будет расти долгое время, ведь место занято.

Действовать в сухую погоду утром

Ещё одна начинающих - неправильно выбранные условия для удаления пасынков. Пасынкуют томаты утром, чтобы ранка к вечеру затянулась, и в неё не попала инфекция в период холода и влажности в ночные часы. По тем же причинам не проводят пасынкование, когда сыро или влажно: в таких условиях ранки затягиваются долго и риск проникновения инфекции повышен.

Пасынковать с учётом сорта

Индетерминантные сорта и гибриды (с неограниченным ростом) - обычно высокорослые томаты, которые быстро обрастают побегами и без пасынкования превращаются в дерево, на котором созревает несколько мелких плодов. Многие огородники удаляют все пасынки на индетерминантных томатах, формируя их в один стебель, чтобы куст не тратил все силы на новые побеги. При таком подходе все помидорки вырастают крупными, но урожай бывает не слишком богатым.



Если оставить пасынок под первой цветочной кистью и позволить ему расти, а остальные удалить, то формирование томата пойдёт в два стебля. В этом случае вы увеличите урожайность, правда рекордных плодов, скорее всего, не

получите. Если крупные томаты не нужны, например, при выращивании черри, то можно вести куст и в три, и в четыре стебля, оставив соответствующее количество пасынков.



Детерминантмые сорта и гибриды (с ограничением роста) завершают развитие после того, как сформируется 4-5 цветущих кистей. Детерминантные сорта и гибриды томатов можно вообще не пасынковать или удалять только те побеги, которые сильно загущают посадки. Если детерминантные томаты полностью лишить всех пасынков, это приведёт к остановке роста куста и потере урожая.

Удалять пасынки нужного размера

Удалять пасынки нужно тогда, когда они вырастут до 4-5 см в высоту. Если удалять пасынки раньше, на их месте из спящих почек в пазухах листьев быстро нарастают новые. Если удалять пасынки позже, когда побеги уже сильные, это будет травмой для растения. Когда пасынки размером 4-5 см, они ещё не забирают много сил у материнского растения, и их удаление не будет стрессом для томата.

Проводить процедуру регулярно

Пасынкование - процедура, которую нужно проводить регулярно по мере роста растения. Нельзя ограничиться однократным удалением побегов. Опытные огородники проводят пасынкование раз в неделю. Кроме пасынкования необходимо следить за состоянием листвы: старые желтые, с признакам заболеваний листья нужно удалять. Помидоры не могут наращивать густую зелёную массу и одновременно давать хороший урожай. Но важно помнить, что листья питают плоды, и чрезмерное прореживание листового аппарата также может привести к потере урожая.