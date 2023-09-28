Какие сидераты и где стоит посадить, чтобы получить богатый урожай

Осенью и весной многие сеять сидераты. Но далеко не все "зелёные помощники" универсальны и годятся для посева перед любой огородной культурой. Чтобы применение сидератов шло на пользу, нужно знать, какие растения сочетаются. Только в этом случае можно будет получить ожидаемый эффект.

Зачем они нужны?

Сегодня, пожалуй, не найти растениевода, ни разу не слышавшего про растения-сидераты. Они являются отличным природным удобрением. Сидераты высевают на пустые или освободившиеся участки огорода, иногда подсевают к основным культурам, а затем срезают и заделывают в почву.

Их свойства таковы, что эта процедура естественным путём позволяет обогатить грунт азотом и микроэлементами, угнетает сорняки и оздоравливает почву, препятствуя развитию бактериальных и грибковых заболеваний.



Список подходящих на роль сидератов растений велик. Чаще всего в этом качестве используют бобовые культуры (горох полевой и кормовой, бобы, соя, чечевица, фасоль, клевер, вика яровая, люпин однолетний, люцерна, эспарцет, донник и др.), злаковые (яровые овес и ячмень, озимые пшеница и рожь, просо, сорго; в составе смесей - райграс, овсяница, тимофеевка), крестоцветные (горчица, сурепка, рапс, редька масличная). Как сидерат можно использовать подсолнечник, календулу, гречиху. Едва ли не самым популярным у огородников сидератом является фацелия.

Сидераты. freepik.com/devmaryna

Сидераты не только обогащают почву полезными органическими веществами, микро- и макроэлементами, но и улучшают структуру грунта, повышают его воздухо- и водопроницаемость. Кроме того, избирательно действуя на разные типы почвы, они меняют их состав и кислотность.

Сеют сидераты чаще всего или осенью после уборки урожая, или весной перед посевом. Но можно это делать в течение всего сезона: подсевать летом, высевать под зиму с тем, чтобы срезать всходы уже весной.

"Кто кому вася"

Почва под томаты и другие паслёновые должна быть рыхлой и питательной. А ещё нужно учитывать их подверженность заболеваниям, в том числе фитофторой. Поэтому участок, где они будут расти, лучше всего засевать фацелией, бобовыми (фасоль, бобы, горох, клевер, люпин) и крестоцветными (горчица, редька, рапс) культурами. Из злаковых подойдут овес, пшеница и рожь.

Картофелю, который сильнее всех подвергается нашествию вредителей, также способен помочь и лен. А вообще под картофель лучше сеять смеси семян сидератов. Самой эффективной в смысле защиты считается смесь гороха с овсом или ячменем, хотя злаковые дополнительно привлекают проволочника. Фацелия же в смеси с горчицей жизнь проволочнику основательно подпортит и прогонит его с делянки.

Огурцы имеют поверхностную корневую систему, которая не способна захватывать питание из глубоких слоев почвы. Чтобы огуречные кусты получали вдоволь так нужные им азот, магний, фосфор и кальций, междурядья на огуречной грядке можно засеять бобовыми (горох, вика, клевер, люпин, нут, донник, люцерна), злаковыми (ячмень, пшеница, овес) или крестоцветными (рапс, горчица, сурепка). Опытные огородники утверждают, что такое соседство благотворно сказывается не только на благополучии огуречных кустов, но и на вкусе плодов.

Разные виды капусты объединяет любовь к насыщенной азотом почве. Поэтому сидератом-компаньоном для капустных лучше выбирать бобовые (горох, клевер, люпин, люцерну, донник), корневая система которых обеспечивает почву этим химическим азотом.

Главный принцип выбора сидерата под ту или иную культуру прост и основан на правилах севооборота: растение-сидерат, высеваемое под ту или иную культуру, не должно принадлежать с ней к одному семейству.