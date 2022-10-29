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«Камызяк» Ренат Мухамбаев назвал самых смешных людей России

Ренат Мухамбаев — талантливый участник команды КВН «Камызяки», а также комедийный киноактёр. 31 октября на СТС стартует продолжение комедии «Корни», которой Ренат играет одну из главных ролей. Мы узнали у юмориста, почему он решил податься в актёры, кого считает самыми смешными людями страны и что думаем о карьере Ольги Бузовой.

Сериал "Корни".
Сериал "Корни".
Пресс-служба телеканала СТС.

— Ренат, ваш герой, кажется, не планирует изменять себе в новых сериях «Корней»? Хотя его дама сердца и хочет его преобразить.

— На самом деле я знаю таких ребят. Они с моего двора. Муха — такой человек, который из
пацана превращается в мужчину, делает очень ответственные и важные для себя шаги. Он вроде балбес-балбес, но человек очень справедливый. Всегда за правду, хочет, чтобы его семье было хорошо. Правда, методы его, конечно, вызывают вопросы. (Улыбается.)

Сериал &quot;Корни&quot;.
Сериал «Корни».
Пресс-служба телеканала СТС.

— На ваш взгляд, кто входит в топ самых смешных людей в стране?

— Денис Дорохов, Александр Панекин, Азамат Мусагалиев, Роман Кулясов, Данил Альсеитов, Фуад Курбанов. В общем, я сейчас перечислил членов своей команды КВН, потому что, когда мы с ними собирается, это улёт и истерика. (Улыбается.) Многие говорят, что самый смешной — Гарик Харламов. Да, он действительно очень смешной. Но я бы хотел отметить ребят из своей команды, потому что они гениальные люди.

— Скептически ли вы относитесь к тем, кто с совершенно другим бэкграундом начинает петь или играть в кино? Например, как Ольга Бузова.

— А кто ставит эти границы и устанавливает правила? Все рамки в нашей голове. Чем хочешь, тем и нужно заниматься. В рамках разумного, конечно. (Улыбается.) Нравится петь — пой, в кино хочется сниматься — почему бы и нет. Мне кажется, нет человека, который не хотел бы сняться в кино. Я могу лишь пожелать удачи и всего хорошего таким людям. (Улыбается.)

Сериал &quot;Корни&quot;.
Сериал «Корни».
Пресс-служба телеканала СТС.

— Как считаете, главное — талант? Или всему можно научиться?

— Сложно сказать. Но талант — это же такая мера измерения… У каждого человека она своя. Мне кажется, что важнее упорство и желание.

— Какие жанры вас больше привлекают сейчас?

— Комедию я уже попробовал, так что понимаю, как себя в ней вести. Я бы хотел драматическую роль. Очень люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Я бы снялся в такой истории с удовольствием. Мне всё интересно, я открыт для всего, на всё говорю «Да!». Ну практически на всё. (Смеётся.)

— Сбылись ли ваши главные мечты? И о чём мечтаете сейчас?

— Да, мечты сбылись и сбываются до сих пор! (Улыбается.) С детства хотел сниматься в кино, заниматься музыкой. У меня и отец играет на гитаре, все братья и с маминой, и папиной стороны владеют каким-то инструментом. И я всегда мечтал собрать музыкальную группу, а потом и большие залы. С «Камызяками» у меня это получилось. Надеюсь, это будет продолжаться не одно десятилетие.

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