Какие испытания ждут Глафиру Тарханову в новых сериях "Паромщицы"

Прошло два года. Надежда (Глафира Тарханова) по-настоящему счастлива: рядом с ней её самые дорогие мужчины - сын Костя и возлюбленный Макс (Андрей Барило). Они готовятся к свадьбе. Однако судьба снова проверяет героиню на прочность - её ждут новые драматичные испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надежда не верит в причастность любимого и пытается всеми силами ему помочь. Ведь ей хорошо известно, каково это - быть без вины виноватой.

Сериал "Паромщица. Долина мечты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Удастся ли Надежде докопаться до правды и доказать невиновность Макса? Даст ли она бывшему мужу Льву (Александр Ратников) второй шанс? Героине придётся сделать непростой выбор и вновь побороться за личное счастье, в то время как её собственная жизнь окажется в смертельной опасности...

Сериал "Паромщица. Долина мечты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Паромщица. Долина мечты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Паромщица. Долина мечты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Это в первую очередь история про любовь, про то, что слишком много разных сил могут быть против двоих, мешая им быть вместе. Надеюсь, история Надежды вдохновит зрителей, отвлечёт от трудностей их реальной жизни", - говорит режиссёр проекта Станислав Либин ("Акушерка").

В первом сезоне главная героиня была паромщицей, а в новом она продолжает дело своего отца - становится директором Излучинского заповедника. Но паром остаётся символом сериала и вообще символом жизни.

В сериале совмещается несколько жанров: мелодрама, детектив, приключения, поэтому он будет интересен разной аудитории. Одна из ключевых тем, которая также касается всех, это отношения родителей и детей-подростков.

Сериал "Паромщица. Долина мечты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Когда я читала сценарий второго сезона, мне было интересно, что же ещё "выкрутили" для персонажей сценаристы, какие испытания они им придумали. Надеюсь, что и зрителей происходящее зацепит, и они захотят узнать, что будет дальше. Мы им обещаем целый спектр эмоциональных переживаний, много приключений и экшена, сюрпризов, детективную линию. Каждая серия заканчивается интригой. Мне бы в идеале хотелось, чтобы женщины поплакали над судьбой Нади, а не над собственной. И, может быть, сделали для себя какие-то выводы", - призывает Глафира Тарханова, исполнительница главной роли.