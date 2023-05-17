Пореченков и Крюков опустились на дно трущобной Москвы в детективе "Хитровка. Знак четырёх".

Завтра, 18 мая, на экраны российских кинотеатров выйдет новый фильм режиссёра Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх", рассказывающий о расследовании театральным режиссёром Константином Станиславским и гонзо-репортёром Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века. Наконец-то знаменитый постановщик "Курьера" решил пополнить свою фильмографию, а не только принимать участие в поллитических ток-шоу на ТВ!

Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причём не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств? Команда создателей фильма конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновлённый творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.

Как Станиславский оказался на дне

В основу сюжета легло реальное историческое событие. В 1902 году молодой Московский Художественный театр берётся за постановку пьесы Максима Горького "На дне".

Приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырёх» стал пятой совместной работой исполнителей главных ролей Михаила Пореченкова и Константина Крюкова. Впервые они встретились на съёмках фильма Фёдора Бондарчука «9 рота». Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Режиссёры Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский просят признанного знатока московских трущоб Владимира Гиляровского, который знал Хитровку как свои пять пальцев, отвести труппу на экскурсию в ночлежку. По сюжету фильма автор книги "Москва и москвичи" решает отвести Станиславского через трущобы к загадочному индийцу, однако находят его убитым. Неожиданные свидетели начинают собственное расследование этого таинственного преступления.

Карен Шахназаров. kinopoisk.ru.

"Это жанровое развлекательное кино. Мне давно хотелось сделать такой фильм - не отягощенный глубинными проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища. С точки зрения постановки "Хитровка. Знак четырёх" - картина сложная. В фильме есть драки, погони, гонки на катерах, сложные декорации, большая массовка. А ещё картины из жизни трущобной Москвы, которую очень точно в своих книгах и очерках описал Гиляровский. Мы постарались всё это воссоздать в нашей ленте", - говорит режиссёр Карен Шахназаров.

Хитровка на "Мосфильме"

Фильм "Хитровка. Знак четырёх". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Хитровка. Знак четырёх" - масштабный проект со сложными декорациями и множеством локаций. Создатели картины тщательно изучили московский быт рубежа ХIX-XX веков и создали яркий художественный образ трущобной Москвы с кабаками, ночлежками и подземельями, где совершались и оставались сокрытыми самые страшные преступления, - и Москвы светской, чьи обитатели спускали жизнь на ветер в дорогих клубах, театрах и ресторанах и предпочитали не замечать существование дна.

Фильм "Хитровка. Знак четырёх". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Съёмочный период фильма длился почти три месяца - работа началась в реальных интерьерах МХТ им. Чехова, после чего съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в павильонах "Мосфильма".

Художником-постановщиком картины выступил Сергей Февралёв, один из самых востребованных российских кинематографистов ("Анна Каренина. История Вронского", "Орда", "Братство", "Капитан Волконогов бежал"). Под его руководством на "Мосфильме" были созданы грандиозные декорации и передано ощущение эпохи начала XX века.

Анфиса Черных сыграла Княжну - известную в Хитровке проститутку и воровку, реального исторического персонажа, которого в кино сделали более утончённым и аристократичным. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Персонажи фильма "Хитровка. Знак четырёх" - это уникальный ансамбль реальных исторических личностей и героев конкретной детективной истории, придуманной сценаристами. Великие театральные деятели и зловещие обитатели бандитского района, дядя Гиляй и загадочный индиец, бравый городовой Рудников и таинственный Англичанин - многообразие характеров персонажей отражает пестроту улиц Москвы и позволяет создателям картины рассказать невероятно захватывающую историю приключений в Хитровке.