Кто первым снял маску в четвёртом сезоне

На НТВ стартовал проект, в котором известные личности выходят на сцену с вокальными номерами, скрываясь за красочными костюмами. В этом году перед членами жюри предстали 14 оригинальных участников.

По традиции первый выпуск обошёлся без разоблачений — милосердное жюри сжалилось над участниками и никого не стало выгонять. Но правила есть правила, поэтому во втором выпуске, который состоялся 19 февраля, проект покинул первый участник.

Телешоу «Маска». Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

В тройку претендентов на выбывание вошли Лисёнок, Дикобраз и Шаурма. Последние два персонажа уже были в числе номинантов в первом выпуске, но тогда всех спас Алексей Воробьёв. Удивительно, но во второй раз подряд зрители спасли Шаурму. Кто продолжит участие в шоу — Дикобраз или Лисенок — предстояло определить судьям. Трое из них (Киркоров, Валерия и Воробьёв) проголосовали за Дикобраза, поэтому Тодоренко и Родригез ради приличия отдали голоса против Шаурмы.

Телешоу «Маска». Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

Все члены жюри решили, что в костюме скрывается кто-то из юмористов и комики. На эту мысль их натолкнул Филипп Киркоров, который утверждал, что узнал Дикобразе Владимира Винокура. Валерия, что это Ефим Шифрин. Вариант Тодоренко заявила — Сергей Бурунов, а Родригез посчитал, что участником может быть Юрий Гальцев.

Телешоу «Маска». Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

Но оказалось, что за этим костюмом скрывался Вадим Казаченко. Никому из судей не удалось угадать его. После разоблачения Киркоров главный хит Казаченко «Больно мне, больно», но участник не выглядел разочарованным, поблагодарил всех и покинул проект.