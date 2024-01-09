Кто такая Светлана Токарова, которая победила в "Новых Пацанках": фото финала

Конкуренцию ей в финале составили 29-летняя Вера Федоренко из Сочи, 23-летняя Дарья Поцелуева из Мурманска и 24-летняя Мария Сёмина из Нижнекамска.

Света родилась и выросла на окраине Армавира. Отец часто избивал мать, из-за чего та пила и несколько раз пыталась убить себя. В старших классах Света связалась с плохой компанией, стала употреблять алкоголь и пропадать на улицах, чтобы не возвращаться домой. На проект Света пришла, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону.

"Новые Пацанки". Финал 2023 года. Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".

Три месяца Света вместе с другими девушками, нуждающимися в помощи, жила в Школе Леди. В работе над собой героиням помогали директор Лаура Лукина, наставники проекта Мария Третьякова и Татьяна Полякова, а также психолог Любовь Розенберг.

"Новые Пацанки". Финал 2023 года. Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".

Находясь на проекте, Света осознавала свои проблемы и работала над их решением, не сворачивая с пути. Благодаря своему труду она смогла побороть алкогольную зависимость, наладить отношения с родными и осознать своё предназначение в жизни.

"Я не верила, что стану победителем. До сих пор думаю, что это сон! Наконец-то чувствую себя счастливой и живой! Путь к счастью был не из лёгких, но благодаря испытаниям на проекте я посмотрела на себя со стороны. Я смогла наладить отношения с мамой: мы начали слышать друг друга, делать шаги навстречу, чему я очень рада. Я приняла решение отдать выигрыш семье, чтобы они достроили дом. Я хочу лучшего для своих близких, они это заслужили", - говорит победительница.