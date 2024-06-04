Кудрявцева рубила правду-матку, а Соседов признавался в любви в новом выпуске "ВИА Суперстар!"

В эфир НТВ вышел четвёртый выпуск музыкального шоу "ВИА Суперстар!". Темой конкурсного дня стала "Дискотека века": "суперстары" исполнили песни, которые в разные годы были популярны в клубах, на дискотеках и танцплощадках.

При этом никаких временных и жанровых ограничений при выборе песни у участников не было. Так золотой состав группы "Стрелки" выбрал хит Get The Party Started певицы Пинк, ВИА "Лейся, песня!" - "Половина сердца" Леонида Агутина, "Божья коровка" - "Солдат любви" группы A'Studio, "Форум" - "Нет" Полины Гагариной, "Вирус" - "Юность" группы Dabro, "Чи-Ли" - "Ту-лу-ла" Чичериной, "Балаган Лимитед" - "Покинула чат" Клавы Коки, а ВИА "Белорусские легенды" исполнили композицию "Сумасшедшая" Алексея Воробьёва.

Как правило, колкие комментарии в адрес участников звучат от Сергея Соседова, но в четвёртом выпуске эту роль взяла на себя Лера Кудрявцева. Она честно высказывала свое мнение, которое не поддерживали остальные члены жюри. "Ты сегодня всех палишь. Мне кажется, ей подмешали какой-то раствор правды", - отметил ведущий Вадим Такменев. "Сыворотка зла в ней сегодня", - добавил Пьеха.

Телеведущая объяснила, что не переносит ложь, поэтому честно высказывает свое мнение. Более того, Лера указала, что остальные члены жюри, боясь обидеть участников, не всегда правдиво высказываются об их номерах. "Да, я сегодня не вру. А то, что они вот сидят, когда выключается камера, они мне это всё говорят. А я транслирую вам. Я считаю, что это честно. У меня сегодня день правды", - заявила блондинка.

"ВИА Суперстар!". Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

А вот Сергей Соседов был необычно любезен, особенно в оценке выступления группа "Вирус". Члены жюри высоко оценили их номер, однако выше всех оказалась оценка Соседова. Музыкальный критик едва ли усидел в своем кресле во время выступления, а во время подведения итогов он так и рассыпался во всевозможных комплиментах в адрес участников группы.

"ВИА Суперстар!". Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Смотрите, как Оля и Юра рвутся к победе, они хотят вырвать победу на нашем шоу. Блистательный номер. Ольга, у вас необыкновенная вокальная техника. Блистательная дикция, артикуляция, выше всяких похвал. У меня крыша ехала. Мне кажется, это один из самых лучших номеров, которые мы видели в этом сезоне. Продолжайте в том же духе", - восхитился Сергей.

"ВИА Суперстар!". Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам четырёх выпусков лидером стал ВИА "Белорусские легенды" с 34 баллами. Вторую строчку заняла группа "Балаган лимитед", набравшая 32 балла. На третьем месте расположился "Вирус" с 30 баллами. Следом за ними - "Божья коровка" и "Форум", набравшие 27 баллов. Затем - "Стрелки" и "Чи-Ли" с 26 баллами. На последней строчке турнирной таблицы оказался ВИА "Лейся, песня!" с 25 баллами. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков. А в финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.