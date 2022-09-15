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Ламинат или паркет: что выбрать владельцам собак и кошек

Вариантов напольного покрытия существует великое множество. Какое положить в коридоре или спальне? Что выбрать владельцам собак и кошек? Разбираемся в нюансах.

Напольное покрытие.
Напольное покрытие.
freepik.com/artursafronovvvv

Современные полы из паркетной доски и ламината похожи друг на друга по цвету, рисунку и даже фактуре. Визуально они могут быть неразличимы, но у каждого свои особенности. И лучше узнать о них до того, как решение о покупке будет принято. Пол не обои, поменять его значительно сложнее, а значит, права на ошибку у нас нет.

Красиво

Ценители всего натурального обычно делают выбор в пользу паркетной доски. Как правило, это трёхслойная планка. Верхний слой с уникальным рисунком выполнен из ценной породы дерева (3,5−4 мм), следующие два — из более дешёвой древесины хвойных пород, все они склеены таким образом, чтобы предотвратить естественное расширение и сжатие материала. В результате паркетная доска получается более жёсткой, устойчивой к изменениям температуры и влажности в помещении, чем штучный паркет или доски, выполненные из массива дерева.

Надёжно

Планка ламината на 90% состоит из дерева. В её основе древесно-волокнистая плита высокой плотности толщиной 6−12 мм. Именно она обеспечивает устойчивость к давлению, например, от острых каблуков, и к длительным нагрузкам от массивной мебели. За красоту отвечает печатный рисунок, нанесённый на специальную бумагу (или прямо на основу) и покрытый слоем смолы. Благодаря этому поверхность ламината невосприимчива к воздействию песка, тепла (даже тлеющим сигаретам), УФ-лучам, бытовым химикатам и т. д. Нижний слой планки выполняет стабилизирующую функцию. Он сделан из специальной высокопрочной бумаги, пропитанной смолами.

Срок службы паркетной доски зависит от размера верхнего слоя: чем он больше, тем лучше.

Тихо и тепло

Когда мы ходим по ламинату и паркетной доске, соседи снизу могут слышать характерный «цокающий» звук. Дело в том, что между планками и основанием, как бы хорошо оно ни было выровнено, остаётся небольшой зазор. Он-то и усиливает звуки. Решить проблему можно, положив между декоративным покрытием и основанием вспененный полиэтилен (пенополистирол). Это самый эффективный и простой способ шумоизоляции. Кроме того, дополнительный слой сделает пол более тёплым.

Напольное покрытие.
Напольное покрытие.
freepik.com/diana.grytsku

Что выбрать?

Если комната проходная или пол будет подвергаться большим нагрузкам, правильнее отдать предпочтение ламинату. Он более устойчив к истиранию. Также, если в доме есть животные, лучше предпочесть ламинат. Для изысканного дизайна интерьера можно взять паркетную доску. Но если в помещении нет хорошей вентиляции, то положите ламинат. Натуральное дерево не любит перепадов температур и высокой влажности. Различаются ламинат и паркетная доска по шумопроводимости. Если у вас ламинат, бегающий по квартире ребёнок может создать дискомфорт для соседей снизу.

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