6 лайфхаков как правильно стирать пуховик в домашних условиях

Лето на пороге, а значит, пуховики, доказавшие свою универсальность и в морозы, и в промозглую оттепель, можно отправлять на летнее хранение. Вернуть былую лёгкость и пушистость помогут маленькие секреты стирки пуховика. Ведь этот непростой предмет одежды требует особого ухода.

Лайфхак № 1

Большинство хозяек знает, что стирать пуховик нужно специальным средством. Дело в том, что натуральный пух содержит естественный жир, который увеличивает термосвойства наполнителя. Если большинство моющих средств борется с жиром, то специальное средство, наоборот, максимально сохраняет его. Кроме этого при стирке пуховика советуем отказаться от кондиционера. От него начинает лезть пух. Если под рукой нет специального моющего средства, используйте детский шампунь. Он разработан с пониженной жироудаляющей функцией.

Лайфхак № 2

Пуховики особенно грязнятся в районе манжет и воротника. Позаботьтесь об этих пятнах заранее. Перед стиркой нанесите моющее средство на проблемные участки и оставьте на пару часов. В качестве очистителя подойдут пятновыводитель, хозяйственное мыло, обычное мыло или средство для мытья посуды.

Лайфхак № 3

Некоторые с недоверием относятся к шарикам для разбивания пуха в машинке. Это не так. Просто не надо ждать от них волшебства: комочки всё равно придётся разбивать, но делать это будет значительно легче. Закиньте в барабан стиральной машинки 3-4 мячика для большого тенниса или специальные шарики для

стирки пуховика.

лайфхак № 4

Чтобы вернуть цветному пуховику былую яркость, добавьте в отделение для стирки нашатырный спирт. Эффект гарантирован.

Лайфхак № 5

Чем больше пены, тем лучше стирается пуховик. Только выполоскать моющее средство становится сложнее. Чтобы избежать белесых разводов, в конце стирки оцените количество пены. Если её много, то поставьте дополнительное полоскание. Если даже после этого вода по- прежнему пенится, то ещё одно. Главное - включите режим с наименьшим отжимом.

Лайфхак № 6

Сушить пуховик нужно в горизонтальном положении. Когда изделие полностью высохнет, разбивайте комочки пылевыбивателем для ковра или любой палкой. Нужно несколько раз пройтись с лицевой и изнаночной стороны. Чтобы лучше взбить пух в швах, возьмите пылесос, снимите насадку и пройдитесь шлангом по проблемным местам. Былая пушистость обязательно вернётся.