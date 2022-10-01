О нём говорили и продолжают говорить много и разного. О его невероятном таланте, редком обаянии, несокрушимой энергии… Но кто-то называет его диктатором и даже тираном. А вот для зрителей Олег Николаевич прежде всего народный герой из любимых фильмов «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Айболит 66», «Гори, гори, моя звезда».
Он часто молчал в кино. Его „тихая“ манера играть свои роли поражала более, чем истошные крики. Своим безмолвием у Ефремова получалось сказать много больше того, что писалось в сценарии, что хотел донести до зрителя режиссёр. Не хочется говорить высокопарных вещей, но всё же: каждый взгляд Олега Николаевича — это почти целый мир, заполненный чувством и эмоцией. До предела.
Театрал из Воркуты
А начиналась судьба Олега Ефремова очень буднично, не предвещая никаких великих взлётов. Его детство прошло в арбатских переулках и в воркутинских лагерях — отец уехал туда вольнонаёмным, работал бухгалтером там, где большая часть бывшей российской интеллигенции отбывала срок. Где-то там, ещё в детстве он увлёкся театром: занимался в драмкружке Дома пионеров. „Если б не это, я бы бандитом стал наверняка!“ — скажет он о себе в зрелом возрасте. Но и в Москве, и в Воркуте законы выживания были одинаковы. Может быть, поэтому Ефремов потом ничего не боялся. Ни создавать с нуля театр, который станет легендой не только для поколения „шестидесятников“, но и для их детей и внуков. Ни реформировать другую легенду — МХАТ.
„Буду главным!“
Ещё студентом Ефремов начал вести дневник. Однажды он сделал запись: „Я буду главным режиссёром МХАТа“. Возможно, это амбициозное желание юного студента стать лучшим из лучших и подтолкнуло уже маститого режиссёра Ефремова к уходу из своего первого детища — театра „Современник“.
Конечно, поступок Олега Николаевича поняли не все. Кто-то за глаза называл его предателем, ведь он пытался забрать с собой своих лучших учеников, но многие не пошли за ним.
„Враги сожгли родную МХАТу“
Спектакли „Современника“ за первые полтора десятилетия его жизни всегда были событием не только театральной, но и общественной жизни, включая в себя нравственные, философские и даже политические проблемы.
Всё это вызывало ревность мхатовских ветеранов, считавших, что молодые выхватывают у них знамя. И, естественно, когда правительство предложило Ефремову возглавить МХАТ, прославленные знаменитости были недовольны. Говорят, Борис Ливанов пустил в оборот мрачноватый каламбур: „Враги сожгли родную МХАТу“.
Впрочем, Ефремов был опытный театрал и прекрасно знал актёрские нравы, обиды, зависти и ревности. Первым делом он собрал великих мхатовских ветеранов в спектакль „Соло для часов с боем“, который поставил, пригласив в помощники выдающегося театрального режиссёра Анатолия Васильева. Постановка имела бешеный успех у публики и критики, чего мхатовцы не ведали уже несколько десятков лет.
Советский секс-символ
В кино Ефремов пришёл в 1955 году. Актёр сыграл в мелодраме „Эшелон“. И с этой роли началось его восхождение на вершины кинематографической славы. На счету Ефремова около 70 ролей в кино. Он умел прорабатывать роль до мельчайших деталей, вживался в своих персонажей, мог завлечь зрителя с первых минут, с первых кадров.
Кино принесло Ефремову настоящую известность. Его знали как бравого и весёлого танкиста Иванова („Живые и мёртвые“), как обаятельного шофёра Сашу („Три тополя“ на Плющихе»), как трогательного художника Фёдора («Гори, гори, моя звезда…»), как абсурдного в своей честности следователя Подберезовикова («Берегись автомобиля»).
«Олежек» в обиду не даст!
Семья Ефремова жила небогато по сравнению с тем, что сегодня люди вкладывают в это понятие. Он ездил на «Вольво», но машина была подержанная… Быт его вообще не интересовал, он плохо представлял, сколько стоят хлеб и колбаса. А когда актёры на худсовете жаловались: «Олег Николаевич! Что-то у нас с зарплатами не очень!» — он делал удивлённое лицо.
Ефремов мало отдавал времени личной жизни. Каялся, что не нашёл общего языка со своим сыном Михаилом — тоже актёром. Мы не знаем, но уверены, что есть люди театра, которые не повесилось от тоски и безысходности только потому, что знали: есть «Олежек» (так его называли в театральном мире), который день и ночь ведёт борьбу с тупыми и наглыми чиновниками за честь и достоинство сценического ремесла, отстаивая право выражать на театре свои взгляды. Ведь именно Ефремов силой своего огромного дарования и характера пробивал бреши в крепости цензуры, расширяя границы дозволенного властью. Именно он создавал престиж театральной профессии в обществе.
Рюмочки и дамочки
Олег Ефремов никогда не чурался чарки. Огромное нервное напряжение он снимал типичным русским способом — пьянством. Но быстро приводил себя в порядок и снова репетировал, играл… Не был он, как и многие люди театра, чужд всяких амуров. В одном из последних интервью на вопрос: «От чего ёкало сердце?», он ответил: «Ну, когда выпьешь хорошо, да ещё с дамой!».
Влюбчивый Ефремов, по рассказам, мог совершать безумные поступки. На гастролях в Ташкенте он залезал по стене гостиницы в номер Анастасии Вертинской и читал монолог Сирано. Однажды два Олега — Ефремов и Даль — поругались до того, что чуть было не решились драться на дуэли! Олег Николаевич вдруг приревновал свою бывшую любовь Нину Дорошину к Далю, который сделал предложение Нине, и та согласилась. Этого Ефремов перенести не мог. К счастью, «дуэлянты» помирились за рюмкой водки.
Великий эгоист
Великий актёр с незабываемой улыбкой, человек, у которого была высшая цель и единственная любовь — театр. Человек, за которым невозможно было не пойти — такова была сила его обаяния, азарта, магия воздействия на любого. Да, великий эгоист. Но в этой фразе главное слово — великий.
Сегодня театры, которые возглавлял Ефремов, остаются лучшими в стране. Актёры и актрисы, на которых он делал ставку стали звёздами первой величины. Любимые женщины давно простили Ефремову все обиды только за то, что он был в их жизни. А враги считают борьбу с ним главным событием своей биографии. Он на самом деле менял мир для других. Жил не для себя — для всех. И для всех создавал будущее. Поэтому и сам остался в нём.