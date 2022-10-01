Он был очень смелым человеком. Если б в театре существовали воинские звания, то он — маршал, даже генералиссимус. Причём не потерпевший ни одного поражения. Он возглавлял три театра и везде, начиная с нуля, достигал вершин. Он был не просто замечательный актёр, режиссёр, педагог, но и выдающийся общественный деятель. Первого октября Олегу Николаевичу могло бы исполниться 95 лет.

О нём говорили и продолжают говорить много и разного. О его невероятном таланте, редком обаянии, несокрушимой энергии… Но кто-то называет его диктатором и даже тираном. А вот для зрителей Олег Николаевич прежде всего народный герой из любимых фильмов «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Айболит 66», «Гори, гори, моя звезда».

кадр из фильма «Три тополя на Плющихе. kinopoisk.ru

Он часто молчал в кино. Его „тихая“ манера играть свои роли поражала более, чем истошные крики. Своим безмолвием у Ефремова получалось сказать много больше того, что писалось в сценарии, что хотел донести до зрителя режиссёр. Не хочется говорить высокопарных вещей, но всё же: каждый взгляд Олега Николаевича — это почти целый мир, заполненный чувством и эмоцией. До предела.

Театрал из Воркуты

А начиналась судьба Олега Ефремова очень буднично, не предвещая никаких великих взлётов. Его детство прошло в арбатских переулках и в воркутинских лагерях — отец уехал туда вольнонаёмным, работал бухгалтером там, где большая часть бывшей российской интеллигенции отбывала срок. Где-то там, ещё в детстве он увлёкся театром: занимался в драмкружке Дома пионеров. „Если б не это, я бы бандитом стал наверняка!“ — скажет он о себе в зрелом возрасте. Но и в Москве, и в Воркуте законы выживания были одинаковы. Может быть, поэтому Ефремов потом ничего не боялся. Ни создавать с нуля театр, который станет легендой не только для поколения „шестидесятников“, но и для их детей и внуков. Ни реформировать другую легенду — МХАТ.

„Буду главным!“

Ещё студентом Ефремов начал вести дневник. Однажды он сделал запись: „Я буду главным режиссёром МХАТа“. Возможно, это амбициозное желание юного студента стать лучшим из лучших и подтолкнуло уже маститого режиссёра Ефремова к уходу из своего первого детища — театра „Современник“.

Олег Ефремов. kinopoisk.ru

Конечно, поступок Олега Николаевича поняли не все. Кто-то за глаза называл его предателем, ведь он пытался забрать с собой своих лучших учеников, но многие не пошли за ним.

„Враги сожгли родную МХАТу“

Спектакли „Современника“ за первые полтора десятилетия его жизни всегда были событием не только театральной, но и общественной жизни, включая в себя нравственные, философские и даже политические проблемы.

Всё это вызывало ревность мхатовских ветеранов, считавших, что молодые выхватывают у них знамя. И, естественно, когда правительство предложило Ефремову возглавить МХАТ, прославленные знаменитости были недовольны. Говорят, Борис Ливанов пустил в оборот мрачноватый каламбур: „Враги сожгли родную МХАТу“.

Олег Ефремов. kinopoisk.ru

Впрочем, Ефремов был опытный театрал и прекрасно знал актёрские нравы, обиды, зависти и ревности. Первым делом он собрал великих мхатовских ветеранов в спектакль „Соло для часов с боем“, который поставил, пригласив в помощники выдающегося театрального режиссёра Анатолия Васильева. Постановка имела бешеный успех у публики и критики, чего мхатовцы не ведали уже несколько десятков лет.

Советский секс-символ

В кино Ефремов пришёл в 1955 году. Актёр сыграл в мелодраме „Эшелон“. И с этой роли началось его восхождение на вершины кинематографической славы. На счету Ефремова около 70 ролей в кино. Он умел прорабатывать роль до мельчайших деталей, вживался в своих персонажей, мог завлечь зрителя с первых минут, с первых кадров.

Кадр из фильма „Берегись автомобиля“. kinopoisk.ru

Кино принесло Ефремову настоящую известность. Его знали как бравого и весёлого танкиста Иванова („Живые и мёртвые“), как обаятельного шофёра Сашу („Три тополя“ на Плющихе»), как трогательного художника Фёдора («Гори, гори, моя звезда…»), как абсурдного в своей честности следователя Подберезовикова («Берегись автомобиля»).

«Олежек» в обиду не даст!

Семья Ефремова жила небогато по сравнению с тем, что сегодня люди вкладывают в это понятие. Он ездил на «Вольво», но машина была подержанная… Быт его вообще не интересовал, он плохо представлял, сколько стоят хлеб и колбаса. А когда актёры на худсовете жаловались: «Олег Николаевич! Что-то у нас с зарплатами не очень!» — он делал удивлённое лицо.

Олег Ефремов. kinopoisk.ru

Ефремов мало отдавал времени личной жизни. Каялся, что не нашёл общего языка со своим сыном Михаилом — тоже актёром. Мы не знаем, но уверены, что есть люди театра, которые не повесилось от тоски и безысходности только потому, что знали: есть «Олежек» (так его называли в театральном мире), который день и ночь ведёт борьбу с тупыми и наглыми чиновниками за честь и достоинство сценического ремесла, отстаивая право выражать на театре свои взгляды. Ведь именно Ефремов силой своего огромного дарования и характера пробивал бреши в крепости цензуры, расширяя границы дозволенного властью. Именно он создавал престиж театральной профессии в обществе.

Рюмочки и дамочки

Олег Ефремов никогда не чурался чарки. Огромное нервное напряжение он снимал типичным русским способом — пьянством. Но быстро приводил себя в порядок и снова репетировал, играл… Не был он, как и многие люди театра, чужд всяких амуров. В одном из последних интервью на вопрос: «От чего ёкало сердце?», он ответил: «Ну, когда выпьешь хорошо, да ещё с дамой!».

Олег Ефремов. kinopoisk.ru

Влюбчивый Ефремов, по рассказам, мог совершать безумные поступки. На гастролях в Ташкенте он залезал по стене гостиницы в номер Анастасии Вертинской и читал монолог Сирано. Однажды два Олега — Ефремов и Даль — поругались до того, что чуть было не решились драться на дуэли! Олег Николаевич вдруг приревновал свою бывшую любовь Нину Дорошину к Далю, который сделал предложение Нине, и та согласилась. Этого Ефремов перенести не мог. К счастью, «дуэлянты» помирились за рюмкой водки.

Великий эгоист

Великий актёр с незабываемой улыбкой, человек, у которого была высшая цель и единственная любовь — театр. Человек, за которым невозможно было не пойти — такова была сила его обаяния, азарта, магия воздействия на любого. Да, великий эгоист. Но в этой фразе главное слово — великий.

Олег Ефремов. kinopoisk.ru

Сегодня театры, которые возглавлял Ефремов, остаются лучшими в стране. Актёры и актрисы, на которых он делал ставку стали звёздами первой величины. Любимые женщины давно простили Ефремову все обиды только за то, что он был в их жизни. А враги считают борьбу с ним главным событием своей биографии. Он на самом деле менял мир для других. Жил не для себя — для всех. И для всех создавал будущее. Поэтому и сам остался в нём.