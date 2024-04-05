Лика Стар расскажет Лере Кудрявцевой о конфликте с Пугачёвой и побеге от мужа-итальянца

В субботу, 6 апреля, гостьей нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет Лика Стар. Певица откровенно расскажет о многолетнем конфликте с Аллой Пугачёвой, вспомнит самые страшные трагедии своей жизни и признается, почему вернулась из Италии в Россию.

Лика Стар прославилась в 1990-х: её хит "Одинокая луна" звучал и на радиостанциях, и на крупных концертных площадках. Молодая певица сотрудничала с Владимиром Пресняковым и Фёдором Бондарчуком, её клипы были одними из самых стильных в отечественном шоу-бизнесе, перед ней были открыты все двери. А потом везение закончилось так же быстро, как началось. Лика утверждает, что всё дело в конфликте с Аллой Пугачёвой, которая решила перекрыть молодой исполнительнице дорогу к славе. В студии "Секрета на миллион" Лика откровенно расскажет Лере Кудрявцевой о том, за что Алла Борисовна её невзлюбила, чего так сильно испугалась и при чём тут Владимир Пресняков.

"Секрет на миллион". Лика Стар. Пресс-служба телеканала НТВ.

Недостатка в мужском внимании Лика никогда не испытывала, однако счастлива в личных отношениях была далеко не всегда. Так, от мужа, с которым певица жила в Италии, она фактически сбежала. Лика впервые расскажет, почему сотни раз думала о разводе, с кем сейчас находятся их общие дети, и общается ли она с супругом.

Поведает Лика и о страшных трагедиях, которые ей пришлось пережить: вспомнит, как потеряла родителей и как однажды осталась без средств к существованию. Кроме того, певица поделится творческими планами и получит конверт с вопросом, который заставит её серьёзно задуматься.