В минувшее воскресенье в эфире НТВ состоялась премьера пятого выпуска шоу «Суперстар!», в котором за победу борются артисты, чей пик популярности пришёлся на 1980−1990-е и нулевые годы. По итогам этапа снова сложилась ситуация, при которой решающий голос был не у членов жюри, а у ведущей проекта — Лолите.

Пятый конкурсный день стал «Днём композитора» и был посвящён легендарному Александру Зацепину. В этот вечер маэстро почтил своим присутствием всех собравшихся и занял одно из кресел жюри.

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

По мнению ведущего Вадима Такменёва, «в этот вечер все артисты нашей страны завидовали участникам „Суперстар!“, потому что каждый посчитал бы за честь не только спеть песни Александра Сергеевича, но и услышать его мнение».

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам пятого выпуска лидером стала Ольга Зарубина, у неё 40 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы занял Жан Милимеров с 38 баллами. На третьем месте расположилась Роксана Бабаян, заработав за пять выпусков 37 баллов.

Начиная со второго выпуска, шоу покидает участник, набравший наименьшее количество баллов. Первым выбыл Сергей Чумаков. За ним шоу покинул Александр Айвазов. В прошлое воскресенье наименьшее количество баллов набрал Рома Жуков, но его спасли судьи, воспользовавшись своим правом единственный раз за сезон оставить в шоу выбывающего участника.

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

На этот раз на последней строчке турнирной таблицы оказались Алёна Иванцова и вновь Рома Жуков, у них за пять выпусков набралось по 33 балла. Решать их судьбу пришлось жюри. Маша Распутина и Лера Кудрявцева захотели оставить в шоу Рому Жукова, Александр Зацепин и Сергей Соседов отдали свои голоса Алёне Иванцовой. По регламенту, если мнения судей разделяются, право решать судьбу участников достаётся Лолите. За три сезона такая ситуация возникла впервые во втором выпуске программы, когда шоу покинул Сергей Чумаков, и вот ответственность вновь легла на плечи соведущей Вадима Такменёва. Она захотела оставить в проекте Алёну Иванцову. Таким образом «Суперстар!» покинул Рома Жуков.