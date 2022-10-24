24 октября на телеканале ТНТ выходит продолжение полицейского сериала «Девушки с Макаровым». Полюбившиеся зрителю молодые сотрудницы розыска снова в деле и их ждёт немало испытаний: хитроумные преступники, начальник-самодур, личные ошибки и комичные просчёты.

Новый сезон начнётся в тюремной камере, куда Макаров придёт навестить свою возлюбленную, специалистку IT-отдела и хакершу Валерию Крапивину. Макаров добивается смягчения её приговора, и теперь Лера будет отбывать свой срок под домашним арестом в квартире вместе с Макаровым, где их романтическим отношениям предстоит пройти проверку бытом.

Новая закалка нервов ждёт Макарова и на работе: постоянный конфликт интересов и мировоззрений с начальником следствия Вяземским рискует дойти в сезоне до своего апогея.

Сериал «Девушки с Макаровым». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Продолжат испытывать Павла и девушки, которые с переменным успехом совмещают службу в органах и свою личную жизнь: Туркина — в отношениях с криминалистом, Верба — в поисках отца для своего сына, Синицкая — в постоянных интрижках и приключениях, Попова — в тысячах комичных ситуаций. Одно останется неизменным — несмотря на все сложности, герои продолжат находить преступников разной степени опасности.

Сериал «Девушки с Макаровым». Пресс-служба телеканала ТНТ.



В продолжении истории о взаимовыгодном сотрудничестве матёрого опера Макарова в исполнении Павла Майкова и четверых его подопечных к своим ролям вернутся актрисы Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская.