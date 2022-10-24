24 октября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Попкорн.
Тимур Родригез разоблачил Попкорн в шоу "Маска. Танцы" по характерному жесту

Мачо и ботанички: чего ждать от третьего сезона сериала «Девушки с Макаровым»

24 октября на телеканале ТНТ выходит продолжение полицейского сериала «Девушки с Макаровым». Полюбившиеся зрителю молодые сотрудницы розыска снова в деле и их ждёт немало испытаний: хитроумные преступники, начальник-самодур, личные ошибки и комичные просчёты.

Сериал "Девушки с Макаровым".
Сериал "Девушки с Макаровым".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Новый сезон начнётся в тюремной камере, куда Макаров придёт навестить свою возлюбленную, специалистку IT-отдела и хакершу Валерию Крапивину. Макаров добивается смягчения её приговора, и теперь Лера будет отбывать свой срок под домашним арестом в квартире вместе с Макаровым, где их романтическим отношениям предстоит пройти проверку бытом.

Новая закалка нервов ждёт Макарова и на работе: постоянный конфликт интересов и мировоззрений с начальником следствия Вяземским рискует дойти в сезоне до своего апогея.

Сериал &quot;Девушки с Макаровым&quot;.
Сериал «Девушки с Макаровым».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Продолжат испытывать Павла и девушки, которые с переменным успехом совмещают службу в органах и свою личную жизнь: Туркина — в отношениях с криминалистом, Верба — в поисках отца для своего сына, Синицкая — в постоянных интрижках и приключениях, Попова — в тысячах комичных ситуаций. Одно останется неизменным — несмотря на все сложности, герои продолжат находить преступников разной степени опасности.

Сериал &quot;Девушки с Макаровым&quot;.
Сериал «Девушки с Макаровым».
Пресс-служба телеканала ТНТ.


В продолжении истории о взаимовыгодном сотрудничестве матёрого опера Макарова в исполнении Павла Майкова и четверых его подопечных к своим ролям вернутся актрисы Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская.

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость