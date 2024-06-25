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Кто такой Артём Краснов, который выиграл "Новую битву экстрасенсов"

Маги и экстрасенсы заселятся в старинный особняк в мистическом реалити-шоу "Место силы" 

Экстрасенсы, а вернее, люди, называющие себя уникумами со сверхъестественными способностями, в нашей стране вот уже более 20 лет бесконтрольно плодятся в специальном инкубаторе - шоу "Битва экстрасенсов", откуда расползаются по дочерним проектам на том же канале и далее везде. Не успел закончиться новый сезон паранормального шоу, а 29 июня в эфир ТНТ выходит новое мистическое реалити-шоу, плотно завязанное на мифологии Санкт-Петербурга.

Телешоу "Место силы".
Телешоу "Место силы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Место силы" - это проект про чудеса, эзотерику и всё то, во что невозможно поверить, а можно только почувствовать. Участники шоу устроят ревизию питерским легендам, а также помогут разным звёздам шоу-бизнеса разобраться в спорных ситуациях их жизни. Ведущим проекта станет музыкант и солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

"Мне всегда было очень интересно посмотреть изнутри, как создаются подобные проекты, и я рад, что у меня появилась возможность наблюдать разные аспекты этого шоу. Я уверен, что Санкт-Петербург - это самый мистический город России, меня с детства вдохновляет его загадочность, так что лучшей локации для нашего проекта и не найти", - уверен музыкант, а ныне телеведущий.

Телешоу &quot;Место силы&quot;.
Телешоу "Место силы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Путь на проекте начнут 9 участников со всех уголков России, от Сочи до Хабаровска: маги, медиумы, парапсихологи. Они не просто соберутся в студии проекта, а будут жить в старинном особняке в Санкт-Петербурге. Для того чтобы победить в проекте, участникам придётся не только попытаться доказать, что магия существует, но и укротить внутренних демонов с помощью выстраивания отношения с такими же особенными людьми. В каждой серии один герой будет покидать проект, а финалисту достанется невероятный приз.

Испытания проекта в разной степени связаны с легендарными людьми и местами Петербурга: где на самом деле находится Янтарная комната? Какие тайны хранят казематы Петропавловской крепости? Жив ли Цой и можно ли своими глазами увидеть призрак Павла I в Михайловском замке?

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