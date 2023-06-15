Марина Александрова предложила Антону Васильеву "Открытый брак"

Сегодня, 15 июня, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера комедийной мелодрамы "Открытый брак" с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях, сообщает пресс-служба видеосервиса. Зрителей ждёт откровенная история о том, что делать семейной паре, когда есть всё, а любовь прошла.

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая..." - ну а дальше вы всё знаете. Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Кажется, они - образцовая пара, но оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признаётся в этом мужу.

Сериал "Открытый брак". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Привычный, стремительный ритм жизни со своими буднями и круговертью дней замирает, как в кино и Оксана задаёт себе вопросы, ответов на которые, она так боялась последние годы - кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак.

Сериал "Открытый брак". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Неохотно, но Сева соглашается. Сам он давно живёт двойными стандартами, у него есть любовница - учительница их младшего сына.Супруги ступают на неизведанную территорию открытого брака, но вместо моря удовольствия и решения всех проблем, появляются новые. Любовные многоугольники противоречат всем законам геометрии. Последствия такого лёгкого и игривого решения превращаются в запутанный ком сексуально-психологических проблем и недопонимания, курьёзных ситуаций. В отчаянном стремлении к счастью, герои вынуждены заново пересмотреть своё отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом.

Сериал "Открытый брак". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

В проекте также сыграли Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Юлия Гаврилина, Кирилл Плетнёв, Ксения Каталымова и Константин Крюков.

"История, которая происходит с Оксаной и Севой, затрагивает вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов. Каждый человек мучительно ищет ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. В нашем сериале обо всем этом рассказано с юмором, лёгко и иронично, - уверяет режиссёр Иван Китаев.